México incauta 14 millones de dosis de fentanilo

Las autoridades no detallaron cuándo ocurrió el operativo ni a cuánto asciende en pesos o dólares el valor de la droga decomisada.

El gobierno mexicano dijo este jueves que incautó 14 millones de dosis de fentanilo en el occidental estado de Colima, a tres días de que anunciara un decomiso de dos toneladas de cocaína flotando en aguas del Pacífico.

Las autoridades mexicanas han aumentado las incautaciones de droga y las detenciones de sospechosos, en medio de la presión del gobierno de Donald Trump para detener el flujo de estupefacientes hacia Estados Unidos.

La Secretaría de Seguridad Pública dijo en un comunicado que fuerzas federales incautaron un laboratorio clandestino y una bodega para almacenar drogas sintéticas en el municipio de Villa de Álvarez, Colima. En este último lugar, aseguró, había "aproximadamente 270 kilos de una sustancia con características similares al fentanilo, tanto en polvo como en pastillas", equivalentes a unas "14 millones de dosis".

La dependencia dijo también que seis personas fueron detenidas.

Las autoridades no detallaron cuándo ocurrió el operativo ni a cuánto asciende en pesos o dólares el valor de la droga decomisada.

El anuncio ocurre tres días después de que el gobierno mexicano anunciara el decomiso de dos toneladas de cocaína frente a las costas del puerto de Acapulco, en el océano Pacífico.

Trump firmó en diciembre del año pasado un decreto que clasifica al fentanilo como un "arma de destrucción masiva", en medio de una constante presión al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum para detener el trasiego de drogas.

El 22 de febrero pasado, el gobierno mexicano abatió en Jalisco (oeste) a Nemesio Oseguera, alias El Mencho, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), uno de los más grandes y poderosos del país.