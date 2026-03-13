Cáncer de pulmón: un enemigo silencioso que avanza en Panamá

El cáncer de pulmón no solo afecta la salud, también genera un impacto económico y social significativo. En América Latina, los costos anuales superan los 1.5 mil millones de dólares, lo que equivale al 0.6% del gasto total en salud.

Ciudad de Panamá, Panamá/El cáncer es uno de los diagnósticos más temidos en el mundo. Entre sus distintas variantes, el cáncer de pulmón ocupa un lugar alarmante: es una de las enfermedades más agresivas y con mayor letalidad, pues en la mayoría de los casos se detecta demasiado tarde, cuando ya se ha extendido a órganos vitales como el cerebro o los huesos y las opciones de tratamiento son limitadas.

A nivel global, cada año se registran cerca de 2.4 millones de nuevos casos y más de 1.8 millones de muertes, lo que representa el 18.7% de todas las defunciones por cáncer. En Panamá, las cifras también preocupan: se diagnostican alrededor de 370 casos anuales y más de 300 muertes asociadas, lo que convierte a este tipo de cáncer en el cuarto con mayor mortalidad en el país.

Uno de los grandes desafíos del cáncer de pulmón es su detección tardía. Más del 85% de los casos en el mundo se identifican en etapas avanzadas, lo que reduce drásticamente la posibilidad de supervivencia. Solo un 15% de los pacientes recibe un diagnóstico temprano, y en esos casos la tasa de supervivencia a cinco años puede superar el 60%.

Síntomas, factores de riesgo y falta de diagnóstico

Los síntomas suelen confundirse con problemas respiratorios comunes: tos persistente, dolor en el pecho, fatiga, falta de aire, pérdida de peso inexplicable o incluso tos con sangre. Muchas personas conviven con estas señales durante años sin buscar atención médica especializada, lo que retrasa el diagnóstico hasta que la enfermedad se encuentra en fase de metástasis.

En los hospitales panameños no es raro escuchar historias de pacientes que llegan con cuadros avanzados, después de haber pasado meses e incluso años con síntomas que ignoraron. Cuando finalmente reciben un diagnóstico, el cáncer ya se encuentra en una etapa crítica, lo que limita las opciones de tratamiento y reduce la esperanza de vida.

El tabaquismo sigue siendo el principal factor de riesgo, responsable del 64% de los casos y del 79% de las muertes. Sin embargo, también influyen el humo de segunda mano, el uso de vapeadores, la contaminación ambiental, la exposición prolongada al humo de leña, los antecedentes familiares y la edad avanzada. La relación con la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) es igualmente clave: quienes la padecen tienen entre 2 y 6 veces más probabilidades de desarrollar cáncer de pulmón.

Prevención y avances médicos

El cáncer de pulmón no solo afecta la salud, también genera un impacto económico y social significativo. En América Latina, los costos anuales superan los 1.5 mil millones de dólares, lo que equivale al 0.6% del gasto total en salud.

La buena noticia es que los avances médicos ofrecen nuevas alternativas de tratamiento. Además de la cirugía, quimioterapia y radioterapia, hoy se dispone de inmunoterapia, terapias dirigidas, medicina de precisión y técnicas innovadoras como la terapia fotodinámica, que permiten atacar el cáncer con mayor eficacia según el tipo y estadio del tumor, acercando a los pacientes a terapias personalizadas que representan esperanza.

Aun así, los especialistas coinciden en que la mejor estrategia sigue siendo la prevención y la detección temprana. Evitar el cigarrillo, reducir la exposición a contaminantes y acudir al médico ante síntomas persistentes son medidas básicas que pueden salvar vidas.

El cáncer de pulmón es un enemigo silencioso, pero no invencible. Identificar los riesgos, reconocer los síntomas y promover una cultura de prevención son pasos esenciales para cambiar la historia de esta enfermedad en el país.