Incendio en Puente Negro deja a una familia sin hogar en zona fronteriza de Bocas del Toro

Un incendio registrado en el sector de Puente Negro, en la zona fronteriza de la provincia de Bocas del Toro, dejó a una familia sin hogar, tras perder todas sus pertenencias a causa del siniestro.

Al lugar acudieron unidades del Cuerpo de Bomberos para controlar las llamas. De acuerdo con los primeros informes, el incendio pudo haberse originado cuando una menor de edad que se encontraba en la vivienda manipulaba una caja de fósforos, lo que habría provocado que el fuego se propagara rápidamente.

“Se encendió el colchón. Los niños jugaban detrás del colchón y nosotros no nos habíamos dado cuenta, nos dimos cuenta cuando ya se estaba quemando todo arriba”, relató Delia Ábrego, una de las afectadas.

Por su parte, Allison González, directora regional del Idaan, explicó que se realizó la evaluación correspondiente para determinar el impacto del incendio.

”Levantamos lo que son las evaluaciones de daño y análisis de necesidades, contando con un total de seis menores y siete adultos. Según lo que indica la jefa de familia, los menores se encontraban jugando con fósforos y eso fue el detonante. Con las estadísticas que levantamos, realizamos las evaluaciones y posteriormente solicitamos la asistencia humanitaria”, detalló.

Al sitio también se presentaron unidades del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), quienes iniciaron las primeras inspecciones para cuantificar los daños y coordinar la gestión de ayudas sociales.

Se conoció que en la vivienda residían siete adultos y seis menores de edad, quienes lo perdieron todo a consecuencia del incendio y ahora requieren apoyo institucional para superar esta emergencia.

