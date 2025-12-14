Más de 100 docentes de Bocas del Toro se convertirán en facilitadores

Detalló que las jornadas de formación se desarrollarán del 2 al 13 de febrero , en todo el país, y que Bocas del Toro forma parte activa de este proceso porque “los docentes en Bocas del Toro se están rediseñando, se están actualizando en estos nuevos programas”.

Bocas del Toro/Más de 100 docentes de la provincia de Bocas del Toro iniciaron un proceso de capacitación con miras a convertirse en facilitadores del perfeccionamiento docente durante el verano 2026, en una jornada enfocada en el rediseño curricular y la actualización de los nuevos programas de estudio que implementa el Ministerio de Educación (Meduca).

El director general de Educación, Edwin Gordon, explicó que el propósito principal de estas capacitaciones es fortalecer las competencias del personal docente a nivel nacional. “El objetivo es actualizar a los docentes de Panamá, poder que estos educadores se actualicen en competencias de rediseño curricular y nuevos programas de estudio que estamos implementando en el Ministerio de Educación”, señaló.

Detalló que las jornadas de formación se desarrollarán del 2 al 13 de febrero, en todo el país, y que Bocas del Toro forma parte activa de este proceso porque “los docentes en Bocas del Toro se están rediseñando, se están actualizando en estos nuevos programas”.

Por su parte, la directora regional de Educación, Anaica Lescano, indicó que en esta etapa se está capacitando a aproximadamente 104 docentes, quienes posteriormente fungirán como multiplicadores del conocimiento. “Serán nuestros facilitadores para el verano en el tema de perfeccionamiento docente, el tema de rediseño curricular”, afirmó. Agregó que este proceso es clave, ya que “estamos actualizando los contenidos de los programas” y recalcó que las capacitaciones se están desarrollando a nivel nacional.

Las autoridades del Meduca reiteraron que esta iniciativa forma parte del plan de actualización docente previo a la implementación de nuevos contenidos académicos, con el objetivo de fortalecer la calidad educativa y garantizar que los educadores cuenten con las herramientas necesarias para afrontar los cambios curriculares previstos para el próximo año lectivo.

Información de Nixón Miranda

