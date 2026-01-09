Reverendo deja atrás su identidad masculina tras anuncio en el púlpito: ahora es reverenda

En diciembre de 2025, el entonces reverendo Phillippe Phanuef sorprendió a su congregación al anunciar que iniciaría su transición de género y viviría como mujer.

Una noticia inesperada en una iglesia metodista marcó un punto de inflexión tanto en la vida personal de un líder religioso como en el debate público sobre diversidad e inclusión dentro de las comunidades de fe.

Durante uno de sus sermones dominicales, el líder religioso se dirigió a los fieles con un mensaje directo y personal. “Me cansé de fingir que soy hombre”, expresó ante la comunidad, mientras vestía una estola con los colores de la bandera trans. Aquel gesto simbólico acompañó el anuncio formal de que comenzaría su transición y que, a partir de entonces, sería reconocida como Phillippa Phanuef.

La declaración generó reacciones diversas tanto dentro como fuera de la comunidad parroquial. Mientras algunos sectores manifestaron apoyo, otros expresaron críticas y cuestionamientos. No obstante, el contexto institucional en el que ocurrió el anuncio resulta clave para entender el alcance del mensaje.

Meses antes, la Iglesia Metodista Unida había publicado una actualización de su “Libro de la Disciplina”, documento que rige las normas internas de la denominación en temas doctrinales y pastorales. En dicha actualización, se otorgó una amplia autonomía a las jerarquías regionales para definir sus propias reglas en materia de inclusión y diversidad sexual, permitiendo posturas más flexibles respecto a la comunidad LGBT.

Cinco meses después de aquel anuncio que captó la atención mediática, la ahora reverenda Phillippa Phanuef decidió compartir públicamente el avance de su proceso personal. A través de su cuenta de Instagram, comenzó a publicar fotografías y videos que documentan los cambios físicos derivados de su transición, así como momentos cotidianos de esta nueva etapa de su vida.

En una de sus publicaciones más comentadas, Phillippa celebró un hito importante del proceso médico que está atravesando. “¡Feliz quinto mes de terapia de reemplazo hormonal! ¡Estoy muy agradecida con ustedes, amigos y familiares! Su apoyo, cariño y apoyo me han mantenido con ánimo durante todo este proceso”, escribió en su perfil, acompañando el mensaje con imágenes recientes.

Más allá de los cambios físicos, la reverenda también ha compartido anécdotas personales que reflejan cómo esta transición ha impactado su día a día. Entre ellas, relató con humor una experiencia común pero significativa: renovar su vestuario. En una fotografía tomada dentro de un probador de una tienda departamental, Phillippa escribió: “Las prendas siempre lucen mejor en el aparador”, frase que fue interpretada por muchos como una metáfora del proceso de autodescubrimiento que está viviendo.

En su historial de publicaciones recientes también aparecen imágenes de celebraciones y actividades dentro de la iglesia, lo que sugiere que continúa ejerciendo su ministerio en un entorno que, al menos en su comunidad inmediata, ha respondido con apertura.

Los comentarios de sus seguidores reflejan una recepción mayoritariamente positiva. Mensajes de apoyo, admiración y reconocimiento acompañan cada publicación. “Un cambio impresionante en apenas cinco meses”, se lee en uno de los comentarios destacados de su perfil, que resume el impacto que su transformación ha tenido entre quienes siguen su historia.

El caso de Phillippa Phanuef se ha convertido en un ejemplo visible de cómo las discusiones sobre identidad de género, fe e inclusión están evolucionando dentro de algunas instituciones religiosas. Su testimonio, compartido desde el púlpito y ahora amplificado por las redes sociales, continúa generando conversación sobre el lugar de la diversidad en los espacios de fe contemporáneos.