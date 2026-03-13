Buscan dar más herramientas para frenar la estafa digital: hasta 16 denuncias al día en Panamá

Entre enero y noviembre del último año se presentaron alrededor de 5,000 denuncias formales, lo que equivale a unas 16 denuncias diarias ante el Ministerio Público, según el diputado Neftalí Zamora.

Ciudad de Panamá, Panamá/Ante el incremento de los casos de fraude en línea en el país, el diputado Neftalí Zamora presentó ante la Asamblea Nacional dos proyectos de ley que buscan combatir las estafas digitales y reducir la reincidencia de quienes cometen este delito.

El diputado explicó que el objetivo de las iniciativas es dotar a las autoridades de más herramientas legales para identificar, prevenir y sancionar a los estafadores, en un contexto donde el uso de redes sociales, plataformas de compra y sistemas de pago rápido ha facilitado nuevas modalidades de fraude.

Zamora indicó que una de las propuestas consiste en crear una ley general contra la estafa, que permitiría prohibir herramientas tecnológicas utilizadas casi exclusivamente para cometer fraudes, como sistemas para falsificar llamadas telefónicas o dispositivos que permiten operar cientos de tarjetas SIM al mismo tiempo para enviar mensajes masivos.

“Estas herramientas no tienen un uso cotidiano para una persona común; son mecanismos diseñados para ejecutar estafas”, señaló el diputado.

El proyecto también busca fortalecer las capacidades de investigación para que las autoridades puedan fiscalizar transacciones sospechosas y rastrear con mayor rapidez a quienes cometen este tipo de delitos.

Una segunda iniciativa apunta directamente a reducir la reincidencia. La propuesta permitiría a la Dirección de Investigación Judicial compartir con las entidades bancarias la información de personas que hayan sido declaradas culpables de estafa, de manera que los bancos puedan tomar decisiones informadas sobre la apertura o manejo de cuentas.

Según Zamora, aunque por razones legales no se puede impedir que una persona abra una cuenta bancaria, las entidades financieras sí podrían evaluar el riesgo si conocen el historial delictivo del cliente.

Las autoridades han advertido que las estafas digitales se han convertido en una de las formas de robo más frecuentes en el país. De acuerdo con cifras mencionadas durante la entrevista, entre enero y noviembre del último año se presentaron alrededor de 5,000 denuncias formales, lo que equivale a unas 16 denuncias diarias ante el Ministerio Público.

El diputado señaló que la cifra podría ser incluso mayor, ya que muchas víctimas no denuncian cuando las sumas perdidas oscilan entre 500 y 1,000 dólares.

Entre las modalidades más comunes se encuentran llamadas o mensajes en los que los delincuentes se hacen pasar por familiares en apuros, supuestos secuestros o emergencias médicas, así como fraudes en plataformas de compra y venta en línea.

Zamora indicó que existe disposición en la Asamblea para discutir iniciativas que enfrenten este problema, incluyendo propuestas para modificar agravantes del delito de estafa, ya que actualmente algunos parámetros legales no se ajustan a la realidad de las pérdidas que sufren muchas víctimas.

El diputado sostuvo que la intención es actualizar la legislación frente a las nuevas formas de fraude digital y proteger el bolsillo de los panameños que diariamente se ven afectados por estas prácticas.

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