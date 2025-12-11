Bocas del Toro avanza en su recuperación económica tras meses de crisis por protestas

A pesar de las afectaciones, Isla Colón ha mostrado una recuperación más acelerada

La provincia de Bocas del Toro empieza a recuperar la normalidad luego de la crisis social y económica generada por las protestas y cierres que paralizaron la región durante un mes que llevó al cierre de Chiquita Panamá y la actividad bananera.

Senen Briceño, abogado y periodista, aseguró que, tras el impacto inicial, el comercio muestra señales de reactivación impulsado por la inyección económica destinada a la rehabilitación de plantaciones bananeras y por las actividades de Chiquita Panamá, que se prepara para retomar la cosecha entre marzo y abril de 2026. “La situación está tomando una normalidad poco a poco. Ya se ve un comercio más activo”, señaló.

Sin embargo, advirtió que aún persiste un panorama complicado para diversos negocios. Restaurantes, locales comerciales y clínicas que cerraron durante la crisis no han podido reabrir debido a los daños sufridos, las pérdidas económicas y los compromisos financieros con bancos. “Muchos comercios no han podido reaperturarse a razón de que el daño fue muy grande”, explicó, agregando que la recuperación total podría extenderse hasta 2026.

Isla Colón mantiene su dinamismo turístico

A pesar de las afectaciones, Isla Colón ha mostrado una recuperación más acelerada. Según Briceño, el destino turístico retomó su actividad en menos de un mes después de finalizados los cierres. “Bocas del Toro sigue con prosperidad… La isla Colón sigue proyectandose en la actividad turística”, afirmó, destacando que se necesita mayor respaldo gubernamental para fortalecer nuevos proyectos turísticos.

En las calles, los residentes reconocen avances en movilidad, seguridad y actividad económica, aunque aún observan una baja significativa en el comercio, especialmente en Changuinola y Almirante, comparado con años anteriores.

“Es un momento importante para no conformarnos con regresar a como estábamos. La provincia tiene un enorme potencial”, expresó uno de los consultados.

Seguridad bajo control, pero en alerta

En cuanto a la seguridad, Briceño indicó que los estamentos mantienen un trabajo eficiente y que los hechos delictivos registrados son los habituales de la temporada. No obstante, pidió reforzar la presencia policial cerca de los comercios debido al movimiento económico característico de diciembre.

Hacia un modelo económico más diverso

Briceño insistió en que la provincia no puede depender únicamente del monocultivo del banano y que se requieren políticas más agresivas para impulsar otros sectores. Entre las iniciativas propuestas mencionó:

Ampliar inversiones en cacao .

. Mejorar infraestructuras turísticas.

Reactivar proyectos como la zona franca de Almirante y paseos marinos en Almirante e Isla Colón.

“Se necesita mayor inversión pública para que la empresa privada vuelva a apostar por la provincia”, señaló, advirtiendo que la falta de oportunidades está provocando la migración de bocatoreños hacia otras provincias.

La recuperación de Bocas del Toro avanza, pero la reconstrucción total de su tejido económico dependerá de las decisiones y apoyos en los próximos meses.