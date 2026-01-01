Britney Spears lanza una carta navideña cargada de ironía tras ver a su familia reunida sin ella

La artista volvió a colocar su vida personal en el centro de la conversación pública tras compartir un mensaje navideño cargado de ironía y emociones encontradas.

La cantante reaccionó públicamente luego de ver una imagen en la que varios integrantes de su familia, incluidos su hijo Preston, su madre Lynne y su hermana Jamie Lynn Spears, celebraban la Navidad juntos en Louisiana. La publicación, difundida el domingo 28 de diciembre a través de Instagram, no tardó en generar debate entre sus seguidores.

La intérprete de Gimme More, de 44 años, acompañó la imagen de un árbol de Navidad con un texto que, lejos de transmitir un saludo tradicional, evidenció las heridas que aún persisten en su relación familiar. Con un tono marcadamente sarcástico, Britney escribió: “Feliz Navidad tardía a mi hermosa familia que nunca me ha faltado al respeto, nunca me ha hecho daño, ni me ha hecho algo completamente inaceptable o me ha causado un trauma increíble, del tipo que no se puede arreglar…”.

El mensaje continuó con una ironía aún más evidente, apuntando directamente a la distancia que mantiene con sus seres cercanos: “A mi querida dulce e inocente familia… lo siento mucho, estuve ocupada esta Navidad, pero definitivamente apareceré y los sorprenderé pronto… No puedo esperar”, se lee en la publicación, que muchos interpretaron como una crítica directa a los encuentros familiares de los que ella no formó parte.

Sin embargo, no todo el texto tuvo el mismo tono mordaz. Britney cerró su mensaje con una dedicatoria especial a Ivey, la hija menor de Jamie Lynn, de siete años, dejando entrever un sentimiento más genuino y afectuoso. “Solo quiero abrazarte, mi amor… Que Dios los bendiga, amigos”, escribió, una frase que contrastó claramente con el resto del mensaje y que fue percibida como la parte más sincera del post.

De acuerdo con una fuente citada previamente por PEOPLE, Britney pasó la Navidad junto a su hijo Jayden, de 19 años, fruto de su relación con su exesposo Kevin Federline. “Se divirtió celebrando la Navidad con Jayden, ha sido una fiesta muy especial”, señaló la fuente, destacando que, al menos en ese ámbito, la cantante vivió un momento significativo.

Mientras tanto, Preston, de 20 años, celebró las fiestas con su abuela Lynne, de 70 años, su tía Jamie Lynn, de 34, y sus primas Maddie, de 17, e Ivey. La reunión quedó registrada en una fotografía que Jamie Lynn compartió en Instagram, y que habría sido el detonante del mensaje de Britney. La artista ha sido abierta en el pasado sobre la compleja relación que mantiene con su familia, un tema que abordó con profundidad en sus memorias publicadas en 2023, The Woman in Me.

Te puede interesar: Anthony Hopkins cumple 50 años de sobriedad y envía un mensaje poderoso

Te puede interesar: Mariah Carey gana batalla legal por 'All I Want for Christmas Is You' y será indemnizada

En el libro, Spears reflexionó sobre su vínculo con su hermana menor y expresó sentimientos ambivalentes. “Mi corazón está con Jamie Lynn”, escribió, aludiendo a haber crecido bajo su sombra y a ser hija de padres divorciados. Aun así, añadió: “Siempre será mi hermana, y la amo a ella y a su hermosa familia. Estoy trabajando para sentir más compasión que ira hacia ella, y hacia todos los que siento que me han hecho mal. No es fácil”.

Por su parte, Jamie Lynn declaró en 2022 a PEOPLE que ella “siempre había intentado ayudar” durante la tutela legal que marcó la vida de Britney por más de una década. La relación con su madre, Lynne Spears, también ha mostrado señales de acercamiento. En 2023, ambas pasaron juntas el cumpleaños de la cantante. En ese momento, una fuente aseguró que, aunque Britney “todavía está herida, porque siente que su madre podría haber hecho más para ayudarla”, Lynne estaba “realmente haciendo un esfuerzo por estar en la vida de su hija”.

Finalmente, en noviembre, Kevin Federline reveló que Britney había retomado el contacto con sus dos hijos tras la publicación de las memorias de él, You Thought You Knew. En una entrevista con Talk Shop Live, afirmó: “Ellos aman a su madre. Quiero decir, siempre, siempre lo han hecho, siempre lo harán”, y agregó: “Está inculcado en ellos. Y siempre he querido que tengan una conexión con su madre, de la manera en que yo la tengo con la mía”.

La carta navideña de Britney Spears, envuelta en ironía y dolor, volvió a evidenciar que, pese al paso del tiempo y a los intentos de reconciliación, las tensiones familiares siguen siendo una parte central de su historia personal.