Mariah Carey gana batalla legal por 'All I Want for Christmas Is You' y será indemnizada

La artista obtuvo una nueva victoria judicial relacionada con uno de los mayores éxitos de su carrera.

Un tribunal federal desestimó definitivamente la demanda por presunta infracción de derechos de autor sobre la canción “All I Want for Christmas Is You” y ordenó sanciones económicas contra el abogado de los demandantes, lo que derivará en un pago superior a los 92 mil dólares a favor de la artista.

De acuerdo con documentos judiciales citados por la revista People, el pasado 23 de diciembre la jueza Monica Almadani resolvió que el abogado Gerard P. Fox, representante legal de los demandantes, deberá pagar a Mariah Carey un total de 92.303,20 dólares. La decisión se tomó tras determinar que el letrado incurrió en conductas procesales indebidas y presentó argumentos que el tribunal calificó como “legalmente irrelevantes”.

En su resolución, la jueza fue enfática al explicar que la sanción tiene un carácter correctivo. Según el fallo, la medida se impuso con fines de “castigo y disuasión”, al considerar que el comportamiento del abogado no cumplió con los estándares exigidos en un proceso judicial de esta naturaleza.

La demanda original fue presentada en noviembre de 2023 por Andy Stone y Troy Powers. Ambos sostenían que el clásico navideño de Carey, lanzado en 1994, copiaba elementos esenciales de su canción homónima publicada en 1989 por la banda Vince Vance & the Valiants. Con base en esa acusación, los demandantes reclamaban una compensación de 20 millones de dólares y habían solicitado que el caso se resolviera mediante un juicio con jurado.

No obstante, en marzo de este año la jueza Almadani desestimó la causa al concluir que no existían pruebas suficientes para sustentar la acusación de plagio. El tribunal determinó que no se había demostrado que Mariah Carey o su equipo creativo hubieran tenido acceso directo a la obra previa ni que existieran similitudes sustanciales protegibles por la ley de derechos de autor.

La resolución más reciente también pone el foco en una serie de irregularidades procesales. En los registros judiciales se señala que Gerard P. Fox violó una orden de bifurcación del tribunal y presentó una moción de juicio sumario que fue considerada “impropia y frívola”. Estas actuaciones fueron determinantes para que el tribunal impusiera sanciones económicas no solo en favor de Carey, sino también de otros demandados, incluido el coautor del tema, Walter Afanasieff.

En total, el abogado deberá pagar 109.983,20 dólares, suma que incluye las sanciones a los distintos demandados. El tribunal estableció un plazo de 90 días para efectuar el pago. Hasta ahora, Fox no ha respondido públicamente a las solicitudes de comentarios sobre la decisión judicial.

Durante el litigio, el análisis técnico de la música fue un elemento clave. El musicólogo Lawrence Ferrara presentó un informe en el que concluyó que ambas canciones son “muy diferentes” y que el único punto de coincidencia radica en el uso de ideas líricas genéricas y clichés habituales en canciones navideñas, recursos que, según su evaluación, ya existían mucho antes de la obra de Stone.

El tribunal coincidió con este análisis y determinó que no había infracción en aspectos fundamentales como melodía, armonía, ritmo o letra. La sentencia subrayó que los elementos compartidos no son exclusivos ni originales, sino comunes dentro del género musical navideño.

Este fallo llega en un momento especialmente favorable para Mariah Carey. A casi tres décadas de su lanzamiento, “All I Want for Christmas Is You” se ha consolidado como un fenómeno cultural global. Recientemente, la canción alcanzó su semana número 21 en el primer lugar del Billboard Hot 100, un récord sin precedentes. Además, se convirtió en el tema con mayor permanencia en listas para una artista femenina y en el primer villancico en superar los dos mil millones de reproducciones en Spotify, reforzando su estatus como uno de los sencillos más exitosos de la historia de la música popular.