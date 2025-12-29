Timothée Chalamet entra a los 30 y comparte recuerdos personales de su niñez

El actor celebró su cumpleaños número 30 combinando nostalgia, humor y una reflexión implícita sobre el momento que atraviesa su carrera.

Timothée Chalamet compartió en redes sociales una serie de imágenes inéditas de su infancia y adolescencia, acompañadas de un mensaje de agradecimiento que rápidamente generó reacciones tanto entre fanáticos como dentro de la industria del entretenimiento.

Las fotografías publicadas muestran distintas etapas de su vida: imágenes de cuando practicaba deportes siendo niño, una fotografía junto a su padre, Marc Chalamet, y dos retratos recientes en los que aparece con la cabeza rapada y sumergido en una piscina. El conjunto de imágenes ofreció un contraste entre el pasado familiar y la figura pública en la que se ha convertido el actor franco-estadounidense.

Junto a las fotografías, Chalamet escribió un mensaje en mayúsculas que mezcló gratitud y humor: “¡GRACIAS POR LOS MENSAJES DE CUMPLEAÑOS, GRACIAS, GRACIAS, GRACIAS! ¡TIMMYTIM ES OFICIALMENTE UNC! #uncletimmytim”. El término “unc”, utilizado como diminutivo de “uncle” en la jerga anglosajona, suele emplearse de manera irónica para señalar que alguien ha alcanzado una nueva etapa de madurez.

Entre los saludos que recibió, uno de los más comentados fue el de Susan Boyle. La cantante escocesa grabó un video interpretando “Happy Birthday”, gesto que Chalamet celebró públicamente. El actor respondió en sus historias de Instagram con un mensaje directo: “¡GRACIAS SUSAN!”. El intercambio se dio luego de que Chalamet enviara a Boyle una chaqueta inspirada en su más reciente proyecto cinematográfico, Marty Supreme.

Ese mismo obsequio fue enviado como parte de la promoción del filme a otras figuras públicas, entre ellas Tom Brady, Justin Bieber y Kylie Jenner, quien mantiene una relación sentimental con el actor desde 2023. La estrategia promocional coincidió con un año clave en la carrera de Chalamet, marcado por reconocimientos y nominaciones de alto perfil.

Durante 2025, el actor recibió amplio reconocimiento por su interpretación de Bob Dylan en la biopic Un completo desconocido. Su trabajo le valió nominaciones en los Premios Oscar, BAFTA, Critics’ Choice Awards y Golden Globe Awards, y se coronó con una victoria en los Screen Actors Guild Awards, consolidando su posición como uno de los intérpretes más destacados de su generación.

Al recibir el premio, Chalamet sorprendió por la franqueza de su discurso. “De verdad, estoy persiguiendo la grandeza. Sé que la gente no suele hablar así, pero yo quiero ser uno de los grandes. Me inspiran los grandes”, afirmó durante la ceremonia, una declaración que fue interpretada como una muestra de ambición poco común en Hollywood.

Nacido en Nueva York en 1995, Timothée Chalamet inició su carrera en el teatro y en series de televisión antes de alcanzar fama internacional con Llámame por tu nombre (2017), papel que le otorgó su primera nominación al Oscar como mejor actor. Desde entonces, ha construido una filmografía diversa que incluye títulos como Lady Bird, Beautiful Boy, Mujercitas y la saga Duna.

Actualmente, con 30 años recién cumplidos, Chalamet figura entre los nombres más mencionados de cara a las nominaciones a los Oscar 2026, tras el lanzamiento de Marty Supreme. Paralelamente, su vida personal continúa despertando interés mediático.

Durante las recientes fiestas navideñas de la familia Kardashian-Jenner, Atiana De La Hoya, hijastra de Kourtney Kardashian, compartió una imagen de una casa de jengibre decorada con placas de azúcar que incluían los nombres de los miembros del clan. Junto a Kylie y sus hijos Stormi y Aire, aparecía el nombre “Timothée”, un detalle que no pasó desapercibido.

Sin embargo, ninguna imagen mostró a la pareja celebrando junta. La última aparición pública de ambos fue durante el estreno de Marty Supreme, donde vistieron conjuntos naranjas a juego de Chrome Hearts. La discreción ha sido una constante en su relación.

En una entrevista con Elle, Kylie Jenner explicó su postura frente a la exposición mediática: “Creo que es importante guardarse ciertas cosas para uno mismo. A veces me cuesta tomar decisiones sola, así que la opinión de todo el mundo… puede ser difícil”.

Mientras tanto, Timothée Chalamet inicia su cuarta década combinando memoria, ambición y un presente profesional que lo posiciona como una de las figuras centrales del cine contemporáneo.