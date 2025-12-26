Wendy Guevara preocupa a sus seguidores tras desmayo en transmisión en vivo

El episodio, que fue presenciado en tiempo real por cientos de usuarios, reabrió el debate sobre los riesgos de los procedimientos estéticos invasivos , especialmente entre figuras públicas con gran exposición en redes sociales.

La influencer y creadora de contenido, una de las figuras digitales más populares de México tras ganar La Casa de los Famosos México, encendió las alarmas entre sus seguidores luego de desvanecerse durante una transmisión en vivo, apenas días después de haberse sometido a una cirugía estética de remodelación costal.

El incidente ocurrió mientras Guevara conversaba con su audiencia de manera habitual. De forma repentina, comenzó a manifestar que se sentía mal, alertando sobre pérdida de fuerza y dificultad para mantenerse en pie, lo que derivó en el desvanecimiento. El momento causó una inmediata reacción de preocupación entre sus seguidores, quienes no tardaron en expresar su inquietud y pedir que recibiera atención médica. Según se conoció posteriormente, el malestar se habría intensificado luego de que la influencer estornudara, acción que agravó el dolor y el impacto físico tras la intervención quirúrgica reciente.

La situación generó especial atención debido a que Wendy Guevara ha sido abierta sobre los procedimientos estéticos a los que se ha sometido, convirtiéndose en una de las personalidades que más ha visibilizado este tipo de transformaciones corporales. En esta ocasión, la creadora de contenido explicó que la cirugía realizada fue una remodelación costal, un procedimiento cuyo objetivo es estilizar la cintura mediante la modificación de las costillas. En la misma intervención, también recibió una lipotransferencia, destinada a aumentar el volumen de piernas y glúteos.

La remodelación costal es considerada por especialistas como una cirugía altamente invasiva, ya que implica una intervención directa sobre la estructura ósea del cuerpo. Aunque se ha vuelto más popular en el mundo del espectáculo y en ciertos sectores del público femenino, no está exenta de riesgos significativos para la salud, especialmente durante el proceso de recuperación.

Horas después del incidente, Wendy Guevara compartió detalles sobre las secuelas físicas que ha enfrentado desde la operación. Entre los síntomas reportados se encuentra la presión arterial alta, por la cual se encuentra bajo medicación y supervisión médica especializada. La influencer explicó que el episodio vivido durante la transmisión estuvo relacionado con este cuadro, sumado al esfuerzo involuntario que realizó al estornudar, lo que desencadenó la sensación de desmayo.

Expertos en salud advierten que este tipo de procedimientos estéticos pueden generar consecuencias a corto y largo plazo, incluso cuando se realizan con fines meramente estéticos. Entre las complicaciones más comunes asociadas a la remodelación costal se mencionan dolor persistente, limitaciones en la movilidad, alteraciones en la respiración y desajustes en la presión arterial, lo que obliga a un seguimiento médico riguroso durante la recuperación.

El caso de Wendy Guevara vuelve a poner sobre la mesa la discusión sobre la normalización de cirugías invasivas, impulsadas en gran medida por los estándares de belleza difundidos en redes sociales. Especialistas insisten en la importancia de contar con información clara y completa, acudir únicamente con médicos certificados y evaluar cuidadosamente los efectos físicos y emocionales antes de someterse a este tipo de intervenciones.

La respuesta del público ha sido inmediata. Miles de seguidores han enviado mensajes de apoyo y preocupación, solicitando actualizaciones constantes sobre su estado de salud. En ese contexto, la influencer ha reiterado la importancia de seguir las indicaciones médicas y mantenerse en observación, al tiempo que ha buscado tranquilizar a su audiencia respecto a su evolución.

El episodio vivido por Wendy Guevara no solo evidenció la vulnerabilidad detrás de la imagen pública de las celebridades digitales, sino que también abrió un espacio de reflexión sobre los límites entre la estética, la salud y la presión social, en una era donde la exposición constante puede amplificar tanto los logros como los riesgos personales.