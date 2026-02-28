Marzo traerá una espectacular Luna de Sangre: Todo sobre el eclipse lunar total

El próximo 3 de marzo de 2026 el cielo nocturno ofrecerá uno de los espectáculos astronómicos más impactantes del año: un eclipse lunar total , popularmente conocido como Luna de Sangre .

Durante casi una hora, nuestro satélite natural quedará completamente cubierto por la sombra de la Tierra y adquirirá un intenso tono rojizo que podrá observarse a simple vista desde amplias regiones del planeta.

De acuerdo con estimaciones oficiales, cerca de 2,500 millones de personas estarán dentro de la franja de visibilidad total del fenómeno. Será una oportunidad única para madrugadores en América y trasnochadores en Asia y Oceanía, quienes podrán disfrutar del evento sin necesidad de telescopios ni equipos especiales.

La fase más esperada, conocida como totalidad, se extenderá durante aproximadamente 58 minutos, desde las 11:04 hasta las 12:02 UTC. En ciudades como Miami, esto equivale a las 6:04 a.m. y 7:02 a.m., respectivamente.

Te puede interesar: Christina Applegate revela su dura batalla contra la esclerosis múltiple: 'Casi no salgo de la cama'

Te puede interesar: Emma Roberts lidera la nueva serie para streaming de 'Guerra de novias'

El punto máximo del eclipse, cuando la Luna estará más profundamente inmersa en la sombra terrestre, ocurrirá a las 11:33 UTC. Sin embargo, el espectáculo completo será mucho más largo: contando las fases penumbral y parcial, el fenómeno tendrá una duración aproximada de 5 horas y 39 minutos.

Este amplio intervalo permitirá observar la transición gradual desde la Luna brillante habitual hasta el característico color cobrizo que da origen al nombre de Luna de Sangre.

El eclipse lunar total será completamente visible en:

El oeste de Norteamérica , desde Columbia Británica hasta California y Baja California.

, desde Columbia Británica hasta California y Baja California. El océano Pacífico y sus islas, incluyendo Hawái, Guam, Fiyi y la Polinesia Francesa.

y sus islas, incluyendo Hawái, Guam, Fiyi y la Polinesia Francesa. Asia Oriental: China, Japón, Corea del Norte, Corea del Sur, Taiwán y Filipinas.

Australia y Nueva Zelanda, en todo su territorio.

En Centroamérica y el este de Norteamérica, la totalidad podrá observarse, aunque la Luna podría ocultarse en el horizonte poco después de finalizar el punto máximo.

Por su parte, en regiones de Asia Central y gran parte de Sudamérica solo serán visibles las fases parciales o penumbrales. El fenómeno no podrá apreciarse desde Europa ni África.

Un eclipse lunar total ocurre cuando el Sol, la Tierra y la Luna se alinean perfectamente, provocando que el satélite atraviese la sombra umbral terrestre. Aunque parezca que la Luna debería oscurecerse por completo, sucede algo fascinante: la atmósfera de la Tierra filtra la luz solar.

Las longitudes de onda azules se dispersan con mayor facilidad, mientras que los tonos rojos y anaranjados logran atravesar la atmósfera y proyectarse sobre la superficie lunar. Ese filtrado atmosférico es el responsable del característico color rojizo intenso que convierte al eclipse en un evento tan llamativo para observadores y fotógrafos.

Quienes no puedan observar el fenómeno directamente tendrán múltiples opciones de transmisión en vivo y cobertura especializada:

Time and Date ofrecerá una transmisión exclusiva con animaciones en tiempo real, mapas interactivos y análisis detallado del evento.

Observatorio Griffith realizará una emisión en directo desde Los Ángeles entre las 00:37 a.m. y las 6:25 a.m. (hora estándar del Pacífico), equivalente a 3:37 a.m. a 9:35 a.m., hora de Miami.

El astrofísico Gianluca Masi coordinará una transmisión internacional con imágenes captadas desde distintos puntos del planeta a partir de las 3:30 a.m. (hora de Miami).

Space.com habilitará una página de actualizaciones en vivo con recopilación de las principales fuentes astronómicas.

NASA SVS publicará animaciones telescópicas detalladas y cobertura oficial del fenómeno.

El eclipse lunar total del 3 de marzo de 2026 será uno de los eventos astronómicos más destacados del calendario. Gracias a su amplia zona de visibilidad y a la duración prolongada de la fase total, millones de personas podrán presenciar cómo la Luna cambia gradualmente de brillo hasta teñirse de rojo intenso.

Para quienes disfrutan la astronomía, la observación del cielo y los fenómenos naturales impactantes, esta Luna de Sangre promete convertirse en una experiencia inolvidable. Solo hará falta mirar hacia arriba en el momento adecuado para ser parte de este extraordinario espectáculo cósmico.