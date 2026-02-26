Emma Roberts lidera la nueva serie para streaming de 'Guerra de novias'

Más de 15 años después de su estreno en cines, la comedia romántica Bride Wars tendrá una reinvención para televisión.

La historia que enfrentó a dos amigas en una competencia nupcial volverá ahora como serie de streaming, con Emma Roberts al frente del proyecto como protagonista y productora ejecutiva.

De acuerdo con reportes de Variety, la plataforma Peacock se encuentra desarrollando esta nueva adaptación, descrita como una “reinterpretación libre” del filme original. Aunque el proyecto aún espera luz verde oficial, ya cuenta con un equipo creativo y respaldo industrial de peso.

A diferencia de la película de 2009, que giraba en torno a dos mejores amigas que descubren que se casarán el mismo día y en el mismo lugar, la serie actualizará el conflicto al competitivo universo de la planificación de bodas.

Emma Roberts interpretará a una wedding planner de gran ciudad que se traslada a un pequeño pueblo de Carolina del Norte. Allí chocará con una organizadora local profundamente querida por la comunidad. Ambas competirán por coordinar la misma boda, lo que desatará un enfrentamiento que va más allá del terreno profesional.

Según la sinopsis adelantada, lo que inicia como una disputa laboral evolucionará hacia un conflicto mayor que involucrará amistad, comunidad y eventualmente amor, manteniendo el espíritu competitivo que caracterizó a la historia original, pero con una mirada más contemporánea.

La versión cinematográfica de Bride Wars se estrenó en 2009 bajo la dirección de Gary Winick y fue protagonizada por Kate Hudson y Anne Hathaway. La trama mostraba cómo una amistad de toda la vida se fracturaba cuando ambas protagonistas coincidían en fecha y locación de boda, lo que derivaba en una guerra abierta.

Aunque la crítica fue dura con el filme, el público respondió de manera contundente. Con un presupuesto aproximado de 30 millones de dólares, la película recaudó cerca de 115 millones a nivel mundial, consolidándose como un éxito comercial. Ese contraste entre recepción crítica y desempeño en taquilla convirtió a Guerra de novias en un título discutido pero rentable.

El alcance global del concepto quedó demostrado en 2015, cuando se estrenó un remake chino que trasladó la rivalidad nupcial a otro contexto cultural.

La futura serie cuenta con un sólido respaldo industrial. New Regency será el estudio principal, acompañado por 20th Television y UCP como co-estudios.

En el apartado creativo, la guionista y productora ejecutiva será Sascha Rothchild, conocida por su trabajo en GLOW, XO, Kitty y The Baby-Sitters Club.

Como productores ejecutivos figuran Arnon Milchan, Yariv Milchan y Natalie Lehmann por New Regency; Emma Roberts, Karah Preiss y Matt Matruski por Belletrist —la compañía de la actriz—; y Alexandra Milchan y Martin Salgo por Crescent Line.

Por ahora, Roberts es el único nombre confirmado en el elenco, ya que el proyecto se encuentra en etapa inicial de desarrollo.

La actriz, reconocida por su participación en Scream Queens, mantiene una agenda activa tanto frente como detrás de cámaras. Actualmente trabaja en la producción del filme Hal junto a Alexander Ludwig y recientemente fue productora ejecutiva de la serie Tell Me Lies. Además, regresará a American Horror Story en su próxima temporada.

Con este nuevo proyecto, Roberts refuerza su presencia en el género romántico y amplía su perfil como productora ejecutiva. La reinvención de “Guerra de novias” apuesta por actualizar un conflicto clásico la rivalidad femenina bajo una óptica más moderna y profesional, alineada con las dinámicas actuales del streaming.

Mientras se espera la confirmación oficial por parte de Peacock, la expectativa crece en torno a esta reinterpretación que busca capitalizar la nostalgia del público y, al mismo tiempo, ofrecer una narrativa fresca para nuevas audiencias.