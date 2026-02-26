Hailey Bieber dona $20 mil tras la muerte de Eric Dane: así apoya a su familia

El gesto solidario se conoció a través de la lista pública de principales donantes de la plataforma de recaudación.

La modelo y empresaria Hailey Bieber realizó una significativa donación de 20,000 dólares a la campaña de GoFundMe creada para apoyar a la familia del actor Eric Dane, quien falleció a los 53 años tras enfrentar una dura batalla contra la esclerosis lateral amiotrófica (ELA).

Aunque Bieber, de 29 años, no ofreció declaraciones adicionales sobre su aporte, su contribución se convirtió en una de las más destacadas dentro de la campaña organizada por amigos cercanos del actor para brindar respaldo económico a su exesposa, Rebecca Gayheart, y a las dos hijas que ambos compartían.

La noticia del fallecimiento del actor fue confirmada el jueves 19 de febrero mediante un comunicado oficial de su familia. “Con gran pesar, compartimos que Dane falleció el jueves por la tarde tras una valiente batalla contra la ELA”, expresaron sus seres queridos.

El mensaje añadió: “Pasó sus últimos días rodeado de queridos amigos, su devota esposa y sus dos hermosas hijas, Billie y Georgia, quienes eran el centro de su mundo”.

En el mismo comunicado, la familia destacó el compromiso del actor con la concienciación sobre la enfermedad: “A lo largo de su trayectoria con la ELA, Eric se convirtió en un apasionado defensor de la concienciación y la investigación, decidido a hacer la diferencia para otros que enfrentan la misma lucha. Lo extrañaremos profundamente y lo recordaremos con cariño siempre. Eric adoraba a sus fans y está eternamente agradecido por la gran cantidad de amor y apoyo que ha recibido. La familia ha pedido privacidad mientras atraviesa este momento tan difícil”.

Eric Dane, recordado por su papel en la exitosa serie Grey's Anatomy, dejó dos hijas, Billie y Georgia, fruto de su relación con Gayheart. Horas después de que se conociera su fallecimiento, se emitió en Netflix su entrevista titulada “Famous Last Words”, grabada en noviembre de 2025.

En esa conversación, el actor reflexionó sobre cómo creía que sería recordado por sus hijas. “Creo que [mis hijos] empezarían diciendo que soy una persona reactiva. ‘Mi papá era una persona reactiva’, lo cual no necesariamente tiene una connotación negativa”, comentó. “Algunos de sus recuerdos principales me involucran reaccionando a algo. El tráfico, por ejemplo, siempre es un buen detonante para eso”.

Dane también compartió cómo imaginaba su legado personal: “Creo que dirían que fui bastante fuerte. Resiliente. Dirían que fui cariñoso, realmente entrañable y compasivo, empático y digno de confianza. Soy un buen papá. Hicimos algunos viajes realmente geniales. Un año fuimos a Europa y hubo una vez que recorrimos la campiña francesa con los niños en la parte trasera de ese pequeño auto loco que alquilamos”.

Para el actor, la presencia activa en la vida de sus hijas era fundamental: “Creo que estar presente es la cualidad número uno. No he sido perfecto en eso, pero siempre he estado ahí cuando era importante. Me aseguré de poder estar presente tanto como fuera posible, y sin duda cuando realmente importaba. He ido a todas las presentaciones de ballet de Billie. He ido a muchos ‘Cascanueces’, y les digo, hay un par de piezas hermosas pero, Jesús, eso se hace larguísimo. Son tres horas, pero he ido a todos”.

Te puede interesar: Futbolista turco salva a una gaviota tras recibir un balonazo en pleno partido

Te puede interesar: Tim Gunn confiesa por qué lleva 43 años en celibato: crisis y su salida de Project Runway

Tras su muerte, amigos cercanos organizaron una campaña en GoFundMe para ayudar a la familia ante las dificultades financieras derivadas de la enfermedad. Mike McGuiness, amigo del actor, explicó en redes sociales: “El COVID y la ELA afectaron su vida laboral y, lamentablemente, no pudo dejar a su familia con los recursos que hubiera querido. Se está creando una campaña en GoFundMe y la publicaré en mi historia para quienes puedan ayudar”.

Por su parte, Rebecca Gayheart expresó públicamente su agradecimiento por las muestras de solidaridad recibidas: “Estoy tan impresionada por la gran cantidad de muestras de amor y apoyo de nuestra comunidad. No hay palabras para expresar nuestra gratitud. Realmente nos están sosteniendo en este momento tan difícil”.

La donación de Hailey Bieber se suma a una ola de apoyo que evidencia el cariño que colegas, amigos y seguidores sentían por Eric Dane, así como la importancia de continuar visibilizando la lucha contra la ELA y respaldar a las familias afectadas por esta enfermedad.