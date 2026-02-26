Futbolista turco salva a una gaviota tras recibir un balonazo en pleno partido

La escena, captada en video, se volvió viral en redes sociales y generó admiración por el gesto del jugador, quien improvisó maniobras de reanimación en plena cancha.

Un hecho insólito y conmovedor ocurrió durante un partido amateur en Turquía, cuando un futbolista decidió detener el juego para salvar la vida de una gaviota que había sido impactada por el balón.

El incidente tuvo lugar en un encuentro del club Estambul Yurdum Spor, cuando el arquero despejó el balón con fuerza y este golpeó accidentalmente a una gaviota que volaba a baja altura sobre el terreno de juego. Según confirmó a la Agencia AFP el responsable deportivo del equipo, Fatih Büyük, el ave cayó inmediatamente al césped.

Tras el impacto, la gaviota quedó tendida boca arriba e inmóvil, lo que generó preocupación inmediata entre los jugadores. Varios futbolistas corrieron hacia el animal, pero fue el capitán del equipo, Gani Çatan, quien tomó la iniciativa.

Sin pensarlo demasiado, Çatan se arrodilló junto al ave y comenzó a presionar rítmicamente su caja torácica para intentar reanimarla. Sus compañeros y también los rivales observaban expectantes mientras el jugador realizaba lo que parecía ser un masaje cardíaco improvisado.

Durante varios segundos de tensión, el capitán presionó el pecho del animal en repetidas ocasiones e incluso sostuvo suavemente su pico con la intención de ayudarla a recuperar la respiración. La escena fue tan impactante como inusual: un partido detenido por completo para salvar la vida de un ave.

Más tarde, en declaraciones a la agencia oficial Agencia Anadolu, Gani Çatan explicó cómo reaccionó ante la emergencia, dejando claro que actuó por instinto. “Lo primero que se me pasó por la cabeza fue hacerle un masaje cardíaco, porque no podía respirar. Así que me la jugué”.

El futbolista también precisó que no tiene ninguna formación en primeros auxilios, lo que hace aún más llamativa su rápida respuesta ante la situación.

Mientras el público y los jugadores aguardaban con nerviosismo, la gaviota comenzó a mostrar señales de recuperación. El ave logró recuperar el aliento tras la intervención del capitán, desatando aplausos y alivio entre los presentes.

Te puede interesar: Inicia rodaje de la temporada 3 de Merlina y suma a Winona Ryder

Te puede interesar: Willie Colón: el emotivo mensaje de su hijo: 'Papá, quiero llamarte'

Una vez que el animal reaccionó, Çatan la levantó cuidadosamente y la retiró del terreno de juego para evitar que volviera a resultar herida. Posteriormente, el ave fue atendida por el médico del equipo, quien examinó su ala dañada antes de trasladarla fuera del campo.

El responsable deportivo Fatih Büyük confirmó que la rápida intervención fue clave para que la gaviota sobreviviera al fuerte impacto.

Aunque el equipo de Çatan terminó perdiendo el partido, el resultado deportivo quedó en segundo plano frente a lo ocurrido. El propio jugador expresó que salvar la vida del animal fue lo verdaderamente importante.

Según declaraciones recogidas por la Agencia Anadolu, el capitán manifestó que: “es algo maravilloso haber contribuido a salvar una vida; eso era más importante”.

El video del momento se difundió rápidamente en redes sociales, donde miles de usuarios destacaron el acto de empatía y humanidad del futbolista turco. En un deporte donde la competencia suele ser el centro de atención, este episodio recordó que el respeto por la vida está por encima de cualquier marcador.

La imagen del capitán arrodillado en el césped intentando salvar a la gaviota se convirtió en símbolo de solidaridad y sensibilidad en el ámbito deportivo. Más allá del resultado del encuentro, el gesto de Gani Çatan dejó una lección poderosa: incluso en medio de la intensidad de un partido, siempre hay espacio para actuar con compasión.

El episodio demuestra que el fútbol, además de generar emociones y rivalidades, también puede ser escenario de actos que inspiran y devuelven la fe en la empatía humana.