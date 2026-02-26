Shakira, Mariah Carey y Oasis encabezan las nominaciones al Salón de la Fama del Rock 2026

La carrera hacia el ingreso al Rock & Roll Hall of Fame ya comenzó y la Clase 2026 promete marcar un antes y un después.

La nueva lista de nominados incluye a figuras globales como Shakira, Mariah Carey y Oasis, junto a artistas de múltiples géneros, confirmando la transformación del concepto tradicional de “rock”.

La Fundación informó que los nombres definitivos de los inducidos se revelarán en abril, junto a los reconocimientos especiales como el premio a la Influencia Musical, la Excelencia Musical y el Ahmet Ertegun Non-Performer Award. La ceremonia oficial se celebrará en otoño, cuando los seleccionados recibirán lo que el presidente de la organización, John Sykes, describió como el mayor honor de la música.

Según explicó Sykes, la diversidad de la lista responde a los “rostros cambiantes y los sonidos en constante evolución del Rock & Roll y su impacto continuo en la cultura juvenil”. La afirmación refleja un giro institucional que amplía el espectro hacia artistas pop, R&B, hip-hop y rock alternativo.

Para ser elegibles en esta edición, el primer sencillo o álbum de cada candidato debía haberse publicado en 2001 o antes. Diez de los nominados, entre ellos Shakira, Phil Collins, Pink y Lauryn Hill, aparecen por primera vez en la papeleta, aunque cumplían los requisitos desde años anteriores.

El abanico de aspirantes también incluye a Jeff Buckley, Melissa Etheridge, Billy Idol, INXS, Iron Maiden, New Edition, Sade, Luther Vandross, Wu-Tang Clan y The Black Crowes, configurando una de las listas más eclécticas hasta la fecha.

A lo largo de los años, varios músicos han cuestionado públicamente la legitimidad del Salón. En 2018, Bruce Dickinson, líder de Iron Maiden, declaró que el Rock & Roll Hall of Fame “es una absoluta y completa tontería” y criticó al jurado al afirmar que estaba compuesto por “un grupo de estadounidenses santurrones que no sabrían reconocer el rock & roll aunque los golpeara en la cara”. Incluso ironizó diciendo que “deberían dejar de tomar Prozac y empezar a beber cerveza”.

El escepticismo también ha tenido tintes humorísticos. Liam Gallagher, voz de Oasis, reaccionó con sarcasmo cuando fue consultado sobre su nominación. En declaraciones al Sunday Times en 2024 aseguró: “por mucho que me guste Mariah Carey y todo eso, quiero decir: hazme el favor y lárgate”. Además, comparó la posibilidad de ingresar con “meterme en el Salón de la Fama del rap” y sentenció que hizo “más por el rock and roll que la mitad de esos payasos de ese comité”.

Sin embargo, su postura pareció suavizarse posteriormente. Cuando un fan le preguntó en la red social X qué haría si finalmente fuera inducido, respondió que “obviamente, iría y diría que es lo mejor que ha pasado en la historia”.

La ceremonia podría dejar escenas memorables. Se especula con una eventual reunión de Joy Division / New Order con el bajista Peter Hook, distanciado del grupo desde 2007. Hook reconoció a Billboard en 2023: “será una ceremonia difícil si llegamos ahí, pero como dijo mi esposa, hay que superar las cosas, ser amables y pensar lo mejor”. También expresó su deseo de que el evento funcione como “la rama de olivo que necesitamos para terminar con las injusticias que ocurrieron con New Order”.

Fundado en 1983 y con sede en Cleveland, Ohio, el Rock & Roll Hall of Fame ocupa un edificio diseñado por el arquitecto I. M. Pei y abierto al público desde 1995. Su misión es preservar y difundir el legado del rock y sus géneros afines a través de exposiciones que incluyen instrumentos icónicos, manuscritos originales, vestuario y archivos audiovisuales.

Durante los próximos dos meses continuará el proceso de votación. En abril se conocerán los nombres definitivos de los nuevos miembros y los homenajeados especiales. Lo que ya es evidente es que la Clase 2026 simboliza una nueva etapa, donde el rock se entiende no como un género cerrado, sino como una fuerza cultural en constante transformación.