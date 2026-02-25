Karol G | Hermana de la artista desata polémica familiar: acusaciones y custodia

Sus declaraciones rápidamente generaron una ola de reacciones entre seguidores de la artista paisa y usuarios en redes sociales, quienes se mostraron sorprendidos por la magnitud de las acusaciones.

La familia de la cantante colombiana atraviesa uno de los momentos más complejos de su vida privada tras las explosivas declaraciones públicas de su hermana mayor.

Verónica Giraldo denunció conflictos familiares y un delicado proceso legal por la custodia de su hija. Durante las últimas horas, las redes sociales se convirtieron en el escenario de una fuerte controversia luego de que Verónica publicara una serie de mensajes en sus historias de Instagram, donde aseguró sentirse sola, traicionada y señalada por su propio entorno familiar.

La empresaria reveló que enfrenta una disputa legal con su expareja, Jaime Llano, padre de su hija, quien presuntamente estaría solicitando la custodia de la menor. Según explicó, tras el nacimiento de la niña sufrió un episodio de depresión posparto, situación que, de acuerdo con sus palabras, habría sido utilizada en su contra dentro del proceso judicial.

En medio de su desahogo, Verónica afirmó que incluso sus propios padres estarían respaldando al progenitor de la menor. Visiblemente afectada, expresó textualmente: “Están diciendo que soy una loca. Hasta hoy me enteré que mi familia me está dando la espalda. Es muy triste que una mamá que parió no dio el ejemplo que ustedes creen que da, porque lo que todos ustedes ven en redes es mentira, nosotros no somos la familia ideal”.

Sus declaraciones rápidamente generaron una ola de reacciones entre seguidores de la artista paisa y usuarios en redes sociales, quienes se mostraron sorprendidos por la magnitud de las acusaciones.

Uno de los momentos que más impactó a la opinión pública fue la publicación de una fotografía en la que Verónica mostraba una herida profunda en su mano ensangrentada. Según relató, la lesión se produjo tras romper un vidrio en la vivienda de sus padres en un intento desesperado por recuperar a su hija, quien se encontraba allí en ese momento.

En otro fragmento de su testimonio, compartió palabras aún más preocupantes: “Ya no me importa qué pase con mi vida, porque me quitaron el sentido de vivir”.

Además, la empresaria habló de presuntos episodios de violencia intrafamiliar que habría presenciado durante su infancia, lo que añadió mayor tensión al caso y generó debate en redes sobre la exposición pública de conflictos familiares tan delicados.

Pocas horas después de la difusión de estos mensajes, el perfil de Instagram de Verónica fue desactivado, aumentando la incertidumbre en torno a su estado emocional y la evolución del conflicto.

Ante la magnitud de las acusaciones, otra de las hermanas de la intérprete de “Tusa”, Jessica Giraldo, quien además es su mánager, publicó un comunicado oficial solicitando respeto y empatía.

En el mensaje expresó: "En los últimos días han visto publicaciones relacionadas con mi hermana Verónica. Como familia estamos atravesando un momento muy sensible y difícil, que hemos intentado manejar con discreción, respeto y muchísimo amor desde hace muchos años. Nuestra prioridad en este momento es que ella reciba el apoyo y la atención que necesita, y proteger su bienestar y el de su hija”.

La también empresaria agregó: "Les pedimos empatía, respeto y comprensión mientras enfrentamos esto en familia. Gracias por el cariño y por acompañarnos siempre con tanto amor".

Hasta el momento, Karol G no ha emitido declaraciones públicas sobre la situación. La artista, una de las figuras más influyentes del género urbano a nivel internacional, se ha mantenido al margen del escándalo mediático que involucra a su núcleo familiar.

Este episodio pone en evidencia el contraste entre la imagen pública de éxito y unión que muchas celebridades proyectan en redes sociales y las realidades personales que enfrentan puertas adentro. Mientras el proceso legal continúa y la familia intenta manejar la situación con discreción, el caso ha abierto un debate sobre salud mental, depresión posparto, custodia compartida y los límites de la exposición en redes sociales.

Por ahora, el entorno cercano de la cantante insiste en que la prioridad es el bienestar de Verónica y de su hija, mientras seguidores esperan que la situación pueda resolverse lejos del escrutinio público.