Peso Pluma y Kenia Os en el ojo del huracán tras la muerte de 'El Mencho'

La reciente muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como “El Mencho”, ha desatado una nueva ola de violencia en el estado de Jalisco y una fuerte sacudida social que también ha impactado al mundo del espectáculo.

En medio del clima de tensión, los cantantes Peso Pluma y Kenia Os se han convertido en blanco de críticas y ataques en redes sociales.

La muerte del líder criminal marcó un punto de quiebre en distintos municipios del estado. En Guadalajara, se reportaron disturbios, actos vandálicos y enfrentamientos que generaron temor entre la población. Comercios cerrados, vehículos incendiados y presencia reforzada de fuerzas de seguridad configuraron un escenario de alta tensión.

Diversos sectores sociales han manifestado su preocupación por la escalada violenta y las víctimas que ha dejado la crisis. En este contexto, la conversación pública se trasladó rápidamente a las redes sociales, donde la indignación y el dolor se mezclaron con señalamientos hacia figuras públicas vinculadas, según algunos usuarios, a la llamada “narco cultura”.

El intérprete de corridos tumbados ha sido objeto de controversia desde hace tiempo por el contenido de algunas de sus canciones. Tras los hechos violentos en Jalisco, miles de comentarios inundaron sus perfiles digitales con acusaciones directas y mensajes de repudio.

Entre los textos más duros que circularon se leen frases como: "Ojalá se extingan “artistas” como tú, me duele ver a mis hermanos mexicanos sufriendo"; "Qué lindos lujos que te cargas con la sangre de inocentes"; "Eres parte de esa sangre derramada"; "Abajo la narco cultura"; "Ya agarraron a tu patrón"; "Has contribuido al baño de sangre"; "Haz un favor a México y desaparece"

Estos mensajes reflejan el malestar de un sector de la ciudadanía que considera que ciertos corridos pueden glorificar figuras del crimen organizado, una discusión que ha cobrado fuerza en los últimos años en México.

Aunque no existe evidencia que vincule directamente al artista con actividades ilícitas, la percepción pública en momentos de crisis suele intensificarse, especialmente cuando la violencia alcanza niveles alarmantes.

La controversia no se limitó a Peso Pluma. Su pareja, Kenia Os, también fue mencionada en múltiples publicaciones, donde algunos usuarios la señalaron de ser cómplice o de guardar silencio ante la situación nacional.

La cantante e influencer, con una amplia base de seguidores en plataformas digitales, se vio envuelta en una ola de comentarios negativos que cuestionaban su relación con el intérprete y su postura frente a la violencia que afecta al país.

Este fenómeno evidencia cómo las redes sociales amplifican reacciones colectivas en contextos de alta sensibilidad social, trasladando el debate desde el ámbito político y de seguridad hacia el terreno cultural y artístico.

A pesar del vendaval de críticas, Peso Pluma optó por no pronunciarse directamente sobre los disturbios en Jalisco ni sobre la muerte de “El Mencho”. En cambio, compartió en sus historias un cartel con los rankings musicales más recientes en México.

En la publicación se destacaba que su canción "Dopamina" ocupa el primer lugar en popularidad, al igual que su álbum "Dinastía", que figura entre los más escuchados del país. La decisión de enfocarse en sus logros musicales, sin hacer referencia a la crisis, generó opiniones divididas: mientras algunos interpretaron el gesto como indiferencia, otros defendieron su derecho a no involucrarse en debates políticos o de seguridad.

Mientras Jalisco intenta recuperar la calma tras los disturbios, la polémica alrededor de Peso Pluma y Kenia Os continúa creciendo en el entorno digital. El episodio deja claro que, en tiempos de crisis, las figuras públicas suelen convertirse en catalizadores de frustraciones sociales más amplias.

Por ahora, la pareja enfrenta un momento delicado, marcado por la tensión nacional y el escrutinio constante de la opinión pública.