Jennifer Lopez celebra los 18 años de Emme y Max con un emotivo mensaje

La llegada a la mayoría de edad de los hijos de la cantante se convirtió en un momento profundamente significativo para la artista.

Emme y Max Muñiz cumplieron 18 años y la estrella decidió conmemorarlo con un homenaje público en redes sociales que combinó fotografías inéditas, videos familiares y una extensa carta cargada de recuerdos y gratitud.

La intérprete abrió su mensaje evocando el día en que nacieron sus mellizos, fruto de su relación con Marc Anthony. “La vida me cambió para siempre”, escribió Lopez al recordar aquel invierno en Nueva York, cuando una intensa tormenta de nieve acompañó el momento del parto. “Recuerdo ir en el auto mirando por la ventana, todo estaba cubierto de blanco, y en mi corazón supe que así sería siempre su vida: llena de magia”, relató la cantante.

El post, que rápidamente acumuló millones de reacciones, mostró la evolución de Emme y Max desde su infancia hasta la adultez. La artista no ocultó su sorpresa ante el paso del tiempo: “No puedo creer que ya sean adultos... ¡18 años! Son tan bondadosos, generosos y cariñosos”.

En uno de los fragmentos más emotivos, Lopez destacó el impacto que sus hijos han tenido no solo en su vida, sino también en quienes los rodean: “Qué afortunado fue el mundo el día en que Dios decidió enviarlos aquí con todos sus talentos, su espíritu y su corazón para hacer de este mundo un lugar mejor, porque eso es lo que hacen para mí y para cualquiera que tenga la suerte de conocerlos”.

A lo largo del texto, la cantante utilizó el apodo “coconuts” para referirse a ellos, una expresión que evidencia la cercanía y complicidad que comparten. “Decir ‘los quiero’ nunca podría abarcar la profundidad de sentimiento, afecto y cuidado que tengo por ustedes, mis coconuts. ¡Siempre hemos sido los tres!”, expresó.

La protagonista de éxitos globales subrayó que la fortaleza del trío familiar ha sido clave en momentos de dificultad. “Siempre nos hemos tenido los unos a los otros para aferrarnos y ser esa presencia estable en medio de cualquier tormenta de nieve. Y les prometo, mis hermosos coconuts, que no importa cuánto crezcan, así será siempre”, aseguró.

También dedicó palabras individuales a cada uno: “Lulu, eres mi rayo de sol... y Max, eres increíble tal como eres”, reafirmando la identidad y personalidad propia de sus hijos.

Emme y Max han acompañado a su madre en diversas etapas de su carrera. Uno de los momentos más recordados fue la participación de Emme junto a Lopez durante el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LIV, donde madre e hije compartieron escenario ante millones de espectadores.

Además, ambos han aparecido en eventos públicos, como la alfombra roja en Nueva York de la película Kiss of the Spider Woman. En el ámbito musical, los mellizos también han demostrado interés y talento. Recientemente interpretaron “Riptide” de Vance Joy, con Max en la voz principal y Emme en la guitarra, dejando ver que la pasión artística corre por sus venas.

En distintas entrevistas y publicaciones, Lopez ha reconocido que la maternidad redefinió su perspectiva. Recordó una conversación ocurrida cuando sus hijos tenían alrededor de diez años: “Ellos me dijeron: ‘No eres una mamá común. No estás aquí todos los días. No nos llevas ni nos recoges como las demás [mamás]’”.

Ese intercambio, que tuvo lugar durante la pandemia, la llevó a replantear prioridades. “Me di cuenta de cuánto me necesitaban ahí”, confesó. En un video compartido con sus seguidores, añadió: “Los chicos, sinceramente, me dieron una nueva dirección. Me hicieron ver qué era real y qué no lo era, y simplemente cambiaron todo”.

Hoy, a sus 56 años, Jennifer Lopez continúa consolidando su carrera internacional, pero deja claro que la familia ocupa el centro de su vida. El homenaje por los 18 años de Emme y Max no solo celebra su crecimiento, sino también la transformación personal de una artista que encontró en la maternidad su mayor motor.

“Siempre hemos estado juntos en esta travesía”, concluyó la estrella, reafirmando que, más allá de la fama y los escenarios, su historia más importante es la que construye junto a sus hijos.