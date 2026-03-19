Bee Gees | Maurice Gibb tendría un hijo secreto

En una reciente entrevista en The Louis Theroux Podcast, Lulu, la exesposa del integrante de los legendarios Bee Gees, sorprendió al revelar que el músico podría haber tenido un hijo no reconocido durante su matrimonio.

Según la cantante, ella recientemente tuvo acceso a pruebas que confirmarían la existencia de este hijo, concebido durante una aventura de una noche mientras ambos aún estaban casados. “Puede que haya sucedido cuando estábamos casados. Me acabo de enterar. Alguien me enseñó algo y no recuerdo el año en que dejó embarazada a esta chica tras una aventura de una noche, y tiene un hijo que heredó sus genes. Está comprobado. Es hijo de Maurice al cien por cien”, aseguró.

La declaración de Lulu ha puesto en tela de juicio varios aspectos de la vida personal de Maurice Gibb, quien falleció en 2003 a causa de un paro cardíaco. A pesar de los años transcurridos, la revelación de un posible hijo secreto parece haber reavivado viejos recuerdos y preguntas sobre su vida familiar.

Lulu, quien estuvo casada con Gibb entre 1969 y 1975, destacó que, aunque no sabía el momento exacto en que nació el niño, no se consideraba importante conocer la fecha exacta. “No había investigado cuándo nació el niño porque no era tan importante”, comentó. Sin embargo, también reflexionó sobre cómo, en el pasado, se tomaba más en serio ciertos aspectos de la vida, algo que ha aprendido a moderar con los años: “Creo que antes me tomaba demasiado en serio... hay muchas zonas grises y lo he aprendido a través de la prueba y la tribulación”.

La noticia de un hijo no reconocido no es completamente nueva. En 2019, un hombre llamado Nick Endacott-Gibb había afirmado ser el hijo biológico de Maurice Gibb. Nick, quien fue adoptado al nacer, aseguró que un análisis de ADN reveló una coincidencia del 100 por ciento con Adam Gibb, uno de los hijos reconocidos del músico. Este resultado, según su testimonio, lo llevó a investigar su origen y contactar a su madre biológica, Patti Nolder, quien trabajaba como gerente de estudio para los Bee Gees y mantenía una relación cercana con la familia Gibb.

Nick, que inicialmente creía que su padre biológico era otro músico, fue descartado como hijo del artista en cuestión tras nuevas pruebas genéticas. Sin embargo, el análisis de ADN y reconocimiento facial mostró una notable coincidencia con Maurice Gibb, lo que finalmente llevó a Nick a confirmar su relación biológica con el famoso músico. “El ADN coincidió con el perfil genético de Adam Gibb”, relató. A pesar de la evidencia, varios miembros de la familia Gibb han cuestionado públicamente los resultados, incluyendo Yvonne, la viuda de Maurice Gibb, quien rechazó la solicitud de Nick de realizar una prueba de ADN. “Por alguna razón, algunos miembros de la familia todavía quieren poner en duda públicamente la validez del resultado de mi prueba de ADN... en lugar de escuchar la música que estoy creando, que sin duda habla por sí sola”, declaró Nick.

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El testimonio de Lulu coincide con las afirmaciones de Nick, aunque no se ha confirmado si el supuesto hijo secreto al que se refiere la exesposa de Maurice es el mismo Nick Endacott-Gibb o un individuo diferente. Sin embargo, ambas declaraciones parecen arrojar una luz nueva sobre los aspectos privados y desconocidos de la vida de Maurice Gibb, un hombre que, pese a su fama mundial, mantuvo muchas partes de su vida en la oscuridad.

Lulu, de 77 años, fue parte de la vida de Maurice Gibb en los años 60 y 70. La pareja no tuvo hijos durante su matrimonio, pero compartió varios recuerdos que incluyeron presentaciones en conjunto. En 2002, más de 25 años después de su divorcio, ambos se reunieron para una apertura televisiva, en lo que sería una de sus últimas colaboraciones antes de la muerte de Maurice. Esta reunión reflejó una relación que, a pesar de las dificultades, siempre tuvo su lado de colaboración artística.

Aunque la vida personal de Maurice Gibb ha estado envuelta en controversias y secretos, lo cierto es que su legado musical sigue vivo a través de los Bee Gees y sus contribuciones al mundo de la música. Las nuevas revelaciones de Lulu y Nick solo añaden más complejidad a la figura de Gibb, mostrando que las historias no contadas del pasado aún tienen el poder de sorprender a las generaciones actuales.

La herencia genética de Maurice Gibb, aparentemente oculta por años, ahora resurge como una de las piezas más misteriosas de la vida de este músico, dejando en el aire muchas preguntas sin responder sobre la familia, la paternidad y las decisiones tomadas en su tiempo.