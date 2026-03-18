Primer adelanto de Spider-Man: Brand New Day revela nueva etapa del héroe

La película está programada para llegar a los cines el 31 de julio de 2026 , y su avance ha generado gran expectación por las sorpresas que nos depara.

Sony Pictures ha lanzado el esperado primer adelanto de la cuarta película en solitario con el actor como el icónico Hombre Araña.

La cinta, dirigida por Destin Daniel Cretton, promete redefinir la historia del joven héroe y sus habilidades, mientras se enfrenta a nuevos dilemas y enemigos. La película está programada para llegar a los cines el 31 de julio de 2026, y su avance ha generado gran expectación por las sorpresas que nos depara.

El primer vistazo a Spider-Man: Brand New Day muestra a Peter Parker lidiando con el impacto emocional de los eventos ocurridos en Spider-Man: No Way Home. La voz en off de Peter establece el tono dramático de la película desde el principio: “Algo malo iba a pasar y la única forma de pararlo era hacer que todos se olvidaran de mí”, frase que revela el peso emocional que ha cargado tras los sacrificios realizados en la última entrega.

Un momento clave del tráiler muestra a Peter observando a MJ (Zendaya) a lo lejos, quien ahora está con otro chico. Mientras la observa, se escucha su voz en off diciendo: “A veces Spider-Man tiene que hacer la parte más difícil, incluso si rompe el corazón de Peter Parker”. Este doloroso dilema resalta la difícil vida de un superhéroe, quien se ve obligado a sacrificar sus relaciones personales por el bien común.

Uno de los momentos más impactantes del tráiler es la ausencia de los recuerdos de MJ y Ned Leeds (Jacob Batalon), quienes ahora no recuerdan a Peter debido al hechizo que alteró la realidad en No Way Home. Aunque Ned y MJ siguen siendo amigos entre sí, el vacío emocional para Peter es palpable, un recordatorio constante de lo que ha perdido. También se muestra una visita a la tumba de su tía May Parker, quien falleció en la entrega anterior, una escena que resalta el aislamiento y el dolor que persiste en la vida de Peter.

En cuanto a la acción, el tráiler presenta una nueva amenaza para Spider-Man: un enemigo cuyo poder es casi invisible, lo que lo convierte en un oponente extremadamente difícil de derrotar. Esta presencia enigmática promete poner a prueba no solo las habilidades físicas de Peter, sino también su ingenio y adaptabilidad como Hombre Araña.

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Uno de los giros más intrigantes del tráiler es la transformación biológica que sufre Peter Parker. Tras experimentar una serie de extrañas reacciones físicas, se descubre que su ADN está cambiando, lo que pone en riesgo tanto su vida como sus habilidades. En una de las secuencias más llamativas, Peter se despierta dentro de un capullo, desmayado y sin recordar lo sucedido. Para entender estos cambios, Peter acude al Dr. Bruce Banner (Mark Ruffalo), quien le revela que su transformación podría ser peligrosa.

“Tu ADN está cambiando. Esto podría ser más que una simple mutación, Peter. Esta transformación podría ponerte en riesgo,” le advierte Banner. Sin embargo, estos cambios no solo representan una amenaza: también parecen potenciar sus habilidades como Hombre Araña, lo que podría marcar un antes y un después en la evolución de Spider-Man. A medida que el tráiler avanza, vemos a Peter exhibir una fuerza y agilidad aún mayores, lo que sugiere que esta mutación podría darle una ventaja sobre sus enemigos.

Una de las sorpresas más grandes de este adelanto es la aparición de Jon Bernthal como Frank Castle, mejor conocido como The Punisher. Esta incorporación al universo de Spider-Man ha sido uno de los anuncios más esperados por los seguidores de Marvel. La colaboración entre Spider-Man y The Punisher promete ser uno de los puntos culminantes de la película, pues ambos personajes tienen enfoques muy diferentes hacia la justicia.

Antes de lanzar el tráiler completo, Sony Pictures y Tom Holland implementaron una estrategia de marketing innovadora. En un gesto de agradecimiento a los fanáticos, Holland invitó a sus seguidores a formar parte de la promoción del avance. “Hemos tenido tanto amor y apoyo desde el primer día en que hicimos estas películas, y sin esa increíble comunidad no existiría Spider-Man”, dijo el actor en un mensaje a través de su cuenta de Instagram. Parte de esta estrategia incluyó fragmentos exclusivos del tráiler, que fueron compartidos por fanáticos de todo el mundo.

Entre los fragmentos que se filtraron en redes sociales, uno de los más destacados es una recreación de la portada de Amazing Fantasy #15 de 1962, en la que Spider-Man salva a una persona mientras se desplaza entre los edificios de Nueva York. Este guiño a los cómics clásicos ha emocionado a los seguidores de la saga, quienes no han dejado de comentar sobre esta referencia histórica.

Junto a Tom Holland, Zendaya y Jacob Batalon, el elenco de Spider-Man: Brand New Day incluye a Sadie Sink, Liza Colón-Zayas, Tramell Tillman y Jon Bernthal. La película está dirigida por Destin Daniel Cretton, quien expresó su admiración por el trabajo de Holland durante la filmación. “Estoy profundamente agradecido por las personas que caminaron conmigo a través de la película más grande y más gratificante en la que he participado”, escribió Cretton en redes sociales, elogiando el "liderazgo amable" y la "ética de trabajo implacable" de Holland.

Spider-Man: Brand New Day promete ser una película repleta de acción, emociones y giros inesperados. Con la mutación de Spider-Man y la llegada de The Punisher, esta nueva entrega podría cambiar el rumbo del Hombre Araña en el Universo Marvel. La película se estrenará el 30 de julio de 2026 en América Latina, con su llegada a los cines de Estados Unidos programada para el 31 de julio de 2026.