Barbie Ferreira, de Euphoria, sorprende en los Oscar 2026 con impactante transformación física

La actriz se convirtió en el centro de atención durante la gala, celebrados el domingo en el Teatro Dolby.

Barbie Ferreira deslumbró con un vestido largo azul real de corset diseñado por Zac Posen para GapStudio, acompañado de una falda amplia con lazo en la espalda y accesorios dorados. Su look se completó con ondas al estilo clásico de Hollywood, labial neutro y joyería plateada discreta.

Sin embargo, más allá de su estilismo, la atención mediática se centró en su cambio físico notable, muy diferente al que los fans recordaban de su interpretación de Kat Hernandez en Euphoria. Según fuentes cercanas al Daily Mail, este cambio podría estar vinculado al uso del medicamento Ozempic como parte de una estrategia para relanzar su carrera.

“Desde que dejó Euphoria, las oportunidades se han ido agotando para Barbie y ella sabía que una reinvención era necesaria para mantener la longevidad”, señaló un informante al tabloide británico. “Para conseguir papeles en Hollywood, hay que estar a la altura y, por superficial que suene, es, desafortunadamente, cierto”, agregó.

La misma fuente explicó que Ferreira “perdió el peso para revitalizar su carrera y destacar mejor sus talentos”, describiéndola como una artista con “un fuerte impulso para triunfar en la industria e increíblemente talentosa”. En ese sentido, el insider subrayó: “Hacer esa producción y lucir su nuevo cuerpo era una forma de decir: ‘Aquí estoy yo ahora y estoy lista para trabajar’”.

Otro testimonio anónimo apuntó que, durante el rodaje de Euphoria, “era evidente que su imagen era importante para ella”, y aseguró que no sorprendería que la actriz hubiera recurrido a Ozempic para facilitar su transformación: “Si usó Ozempic o perdió peso por otros medios, está disfrutando mucho de la atención que eso le genera”.

A pesar de la atención, Ferreira no se ha pronunciado públicamente sobre el uso del fármaco ni sobre los motivos detrás de su cambio. Su aparición en los Oscar se produjo meses después de que desfilara en el Victoria’s Secret Fashion Show, un momento que la actriz calificó como inesperado y emocionante.

“Eso no estaba en mi cabeza para nada, desfilar en una pasarela, y mucho menos en el Victoria’s Secret Fashion Show, que es el desfile más grande”, comentó a People. Además, recordó la reacción con su familia: “Recuerdo haber pensado: ‘¿Qué?’ Me tomó un minuto procesar lo que eso significaba, porque simplemente no me lo esperaba. Y luego me emocioné muchísimo. Llamé a mi mamá, que es brasileña, y no podía estar más emocionada”.

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La trayectoria pública de Barbie Ferreira ha estado marcada por un discurso abierto sobre la imagen corporal y la autoestima. En 2019, en diálogo con InStyle, vinculó sus experiencias personales con las de Kat Hernandez: “Fui muy insegura con mi cuerpo durante mucho tiempo. Absorbía toda esa basura mediática que básicamente me decía que tenía que cambiar, y que toda mujer debe adherirse a cierto estándar de belleza”.

En 2020, con Los Angeles Times, Ferreira confesó la dualidad de sus sentimientos sobre su apariencia: “A veces pienso: ‘¡Soy la chica más guapa del mundo!’ Y a veces pienso: ‘¡Soy la chica más fea del mundo!’ Eso no viene de la lógica. Me han llamado valiente simplemente por existir toda mi vida”.

Más recientemente, en 2022, la actriz señaló a Who What Wear que los cuerpos más grandes ya no estaban tan presentes en la industria: “Eso me entristece mucho”, aunque remarcó que el debate debería centrarse en que “todos luchamos con el amor propio”.

Con su aparición en los Oscar 2026, Barbie Ferreira consolidó una vez más su presencia en la industria, demostrando que su transformación física, junto con su talento y estilo, la posiciona como una de las figuras más comentadas y observadas de Hollywood. Su look, su seguridad y la polémica generada por su cambio físico aseguraron que nadie pasara por alto su paso por la alfombra roja, dejando a la prensa y a los fans atentos a los próximos movimientos de la actriz.