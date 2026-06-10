Jefe del Pentágono de visita en Guantánamo advierte a Cuba sobre compra de armas

La visita de Hegseth, anunciada de manera sorpresiva un día antes, ocurre en medio de un período de fuertes tensiones entre Washington y La Habana.

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, advirtió este miércoles a Cuba que no adquiera ni utilice armamento que pueda representar una amenaza para territorio estadounidense, durante una visita a la base naval de Estados Unidos en la Bahía de Guantánamo.

La visita de Hegseth, anunciada de manera sorpresiva un día antes, ocurre en medio de un período de fuertes tensiones entre Washington y La Habana, marcado por nuevas sanciones contra funcionarios cubanos y medidas destinadas a restringir el suministro de petróleo a la isla.

"Sería imprudente que el gobierno de Cuba intentara procurarse o acceder a tipos de armas que pudieran alcanzar esta base o el territorio estadounidense", afirmó Hegseth ante tropas destacadas en Guantánamo.

El funcionario agregó que, de hacerlo, Cuba estaría "abriendo la puerta a una confrontación que no puede sostener".

Acusaciones por compra de drones

Las declaraciones surgen después de que medios estadounidenses informaran sobre una supuesta adquisición de 300 drones militares por parte de Cuba, que podrían ser utilizados contra la base de Guantánamo o incluso contra objetivos en Florida, ubicada a unos 150 kilómetros de la isla.

Según funcionarios estadounidenses citados por el portal Axios, Cuba ha adquirido drones de ataque procedentes de Rusia e Irán desde 2023 y estaría buscando ampliar ese arsenal.

Sin embargo, el gobierno cubano rechazó esas versiones.

El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, acusó a Washington de construir "un expediente fraudulento" para justificar el endurecimiento de las sanciones económicas contra la isla y una eventual acción militar.

Contactos recientes entre ambos países

A finales de mayo, el principal general estadounidense encargado de las operaciones en América Latina visitó la base de Guantánamo y sostuvo reuniones con mandos militares cubanos.

Dos semanas antes, el director de la CIA, John Ratcliffe, viajó a La Habana para reunirse con autoridades cubanas.

La administración del presidente Donald Trump también ha intentado utilizar la base de Guantánamo como centro de detención para migrantes deportados.

Mensaje a las tropas

Vestido con uniforme de camuflaje, Hegseth pronunció un discurso ante los militares estadounidenses desplegados en la base naval, establecida en 1903 y considerada uno de los principales puntos de tensión histórica entre Washington y La Habana desde la Revolución Cubana de 1959.

"Lo que suceda en el futuro de Cuba está en manos del presidente de Estados Unidos", aseguró.

Asimismo, expresó su deseo de que ambos países puedan mantener mejores relaciones en el futuro.

"Esperamos muy pronto convertirnos en amigos del liderazgo de Cuba. Por ahora, veremos qué sucede", manifestó.

Sus declaraciones fueron recibidas con aplausos y vítores por parte de los soldados presentes.

Operaciones contra el narcotráfico

Durante su intervención, Hegseth también defendió las operaciones militares que Estados Unidos realiza en el Caribe y el Pacífico contra embarcaciones sospechosas de participar en actividades de narcotráfico.

Según afirmó, las fuerzas estadounidenses emplean métodos similares a los utilizados durante las operaciones contra grupos extremistas en Oriente Medio.

"Los estamos cazando como cazamos a Al Qaeda y al Estado Islámico: las mismas redes, la misma inteligencia y las mismas capacidades", declaró.

No obstante, organizaciones de derechos humanos y expertos vinculados a Naciones Unidas han cuestionado estas acciones y las han calificado como posibles ejecuciones extrajudiciales.

Además, críticos de la estrategia estadounidense sostienen que Washington no ha presentado pruebas concluyentes que demuestren que todas las embarcaciones atacadas estaban involucradas en actividades ilícitas.

Pese a ello, la administración Trump ha defendido ante el Congreso su facultad para actuar de forma preventiva contra amenazas consideradas de alto riesgo para la seguridad nacional.