Nuevo apagón generalizado en una Cuba asfixiada por el embargo petrolero de EEUU

La central termoeléctrica Antonio Guiteras, la principal del país, permanece fuera de servicio desde hace varios días debido a una avería. Solo este año ha registrado más de 15 paralizaciones por fallas técnicas.

cuba/Cuba sufrió este lunes un nuevo apagón generalizado, el tercero en los últimos seis meses y el octavo desde finales de 2024, en medio de una crisis energética agravada por el bloqueo petrolero impuesto por Estados Unidos.

La Unión Eléctrica de Cuba (UNE) informó a través de X que investiga las causas de la "desconexión total" del sistema eléctrico, que dejó sin servicio a la isla, donde viven 9,6 millones de personas.

El deterioro del sistema eléctrico, sumado a las restricciones en el suministro de combustible, ha provocado que los cubanos enfrenten apagones diarios que alcanzan hasta 30 horas en La Habana y se prolongan durante varios días en otras provincias.

"Al final, teníamos tres o cuatro horas de luz al día, así que el mayor impacto ahora es que no sabes cuándo volverás a tener ese poquito de luz", declaró a la AFP Meybol Font, una trabajadora independiente de 51 años.

"Es agónico vivir así", añadió.

El de este lunes es el tercer apagón nacional desde enero y el octavo desde finales de 2024.

La generación eléctrica del país depende principalmente de siete centrales termoeléctricas obsoletas, algunas con más de 40 años de funcionamiento, además de una red de generadores que operan con diésel importado y que también enfrenta limitaciones.

La central termoeléctrica Antonio Guiteras, la principal del país, permanece fuera de servicio desde hace varios días debido a una avería. Solo este año ha registrado más de 15 paralizaciones por fallas técnicas.

"No podemos trabajar"

La crisis energética se suma a la difícil situación económica que enfrenta Cuba, marcada por escasez de alimentos y medicamentos, además de una elevada inflación.

Los cortes de energía se han intensificado desde que la administración del presidente Donald Trump redujo los envíos de petróleo procedentes de Venezuela, principal proveedor de combustible de la isla, y advirtió sobre posibles sanciones a otros países que mantengan ese comercio.

"No hay wifi, no hay electricidad, no podemos trabajar", dijo a la AFP un programador de 24 años que labora para una empresa privada de desarrollo de software en La Habana y que prefirió mantener el anonimato.

Desde enero, Trump ha impuesto nuevas sanciones contra entidades y funcionarios cubanos y, según el reporte, solo ha autorizado el arribo de un petrolero ruso con 100 mil toneladas de crudo.

El mandatario estadounidense ha reiterado que Cuba representa "una amenaza extraordinaria" para la seguridad nacional de Estados Unidos y ha amenazado en varias ocasiones con tomar el control de la isla.

En respuesta a la crisis, La Habana adoptó a mediados de junio un paquete de medidas orientadas a introducir mecanismos de economía de mercado, una decisión considerada como uno de los cambios económicos más importantes desde la instauración del modelo comunista hace casi siete décadas.

Cuba llevará el tema a la ONU

El Gobierno cubano solicitó para este martes una sesión especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas para debatir el impacto de las sanciones impuestas por Estados Unidos.

El canciller Bruno Rodríguez afirmó que Washington intenta impedir que la Asamblea General se pronuncie sobre las consecuencias del bloqueo petrolero y otras medidas restrictivas.

"El Gobierno de EE.UU. intenta impedir que la Asamblea General de la ONU se pronuncie. Presiona a gobiernos y busca coaccionar la voluntad soberana de los Estados miembros", escribió Rodríguez en X.

La iniciativa se suma al debate anual que la Asamblea General mantiene desde hace 34 años sobre el embargo estadounidense contra Cuba.

En 2025, la resolución que pedía levantar esas sanciones obtuvo 165 votos a favor, siete en contra y 12 abstenciones, el nivel de respaldo más bajo registrado en la última década.