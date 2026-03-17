Timothée Chalamet: ex actriz asegura romance secreto y ruptura por Kylie Jenner

La polémica ha reabierto el debate sobre la vida privada de las celebridades y la complejidad de las relaciones en el mundo del espectáculo.

Una nueva controversia sacudió el mundo del entretenimiento luego de que una mujer afirmara haber mantenido una relación sentimental con Timothée Chalamet durante casi tres años, asegurando que el actor puso fin al vínculo sin explicaciones cuando comenzó su mediática relación con Kylie Jenner.

La protagonista de estas declaraciones fue Sarah Tena, quien relató en una entrevista que su historia con el actor inició en 2020 y se desarrolló durante varios años bajo un acuerdo no exclusivo, combinando momentos románticos con una fuerte amistad.

Según su testimonio, el primer contacto ocurrió tras ver a Chalamet en la película El rey. Impulsada por la admiración, decidió escribirle a través de redes sociales, sin esperar una respuesta inmediata.

Meses después, el actor respondió, lo que dio paso a su primer encuentro en Santa Mónica, California, en plena pandemia. Sobre ese momento, recordó detalles íntimos de la conversación y el ambiente: “Fui allí y él tenía todos esos guiones para el papel de Bob Dylan, y le dije ‘¿qué es esto?’ y él me dijo ‘es para Bob Dylan, voy a interpretarlo’, y yo dije ‘qué bueno’”.

La experiencia continuó con una conexión artística y personal: “Me tocó unas canciones y fue genial. Me dijo que llevaba practicando quizás un mes”. Desde ese primer encuentro, la relación avanzó de forma natural.

Durante los años siguientes, ambos mantuvieron contacto frecuente, viéndose aproximadamente cada dos meses en distintas ciudades de Estados Unidos. Según Tena, la relación trascendió lo físico y se convirtió en un vínculo emocional significativo.

Así lo describió: “Con Timothée simplemente conectamos. También se convirtió en una amistad. Es un caballero. Del Timothée que yo conozco, es genuino, es divertido. La amistad nos mantuvo unidos tanto tiempo”.

El punto más intenso de la relación ocurrió en junio de 2022, cuando ella decidió expresar abiertamente sus sentimientos durante un encuentro en Nueva York.

“Sabía que había sentimientos de ambos lados, por eso duró tanto. Pero finalmente expresé cómo me sentía y le hice saber que tenía sentimientos por él, y él también los tenía. Los dos los teníamos”, afirmó.

La confesión emocional marcó un antes y un después. Tena aseguró que su intención era formalizar el vínculo y darle mayor estabilidad.

“Estaba enamorada de Timothée, sí. No le dije exactamente esas palabras. Le dije ‘tengo sentimientos por ti’ y básicamente expresé que quería continuar. Le hice saber que quería que fuera más consistente, que nos hiciéramos más tiempo el uno para el otro. Nueva York fue lo que me lo confirmó”.

Durante ese encuentro, incluso le entregó un obsequio simbólico que, según ella, fortaleció su conexión. Sin embargo, ese momento también sería el último en el que se verían en persona.

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El distanciamiento se hizo evidente meses después. En enero de 2023, Tena le envió un mensaje de cumpleaños al actor, que él respondió de forma breve. Poco tiempo después, comenzaron a circular imágenes de Chalamet junto a Kylie Jenner en eventos públicos.

La situación la tomó completamente por sorpresa: “Veo estas cosas sobre él saliendo con Kylie Jenner y estaba muy confundida. Al principio pensé que era una noticia falsa, luego pensé que quizás era algo de relaciones públicas. Pero ahora parece que realmente están juntos. No lo sé... No tiene sentido”.

Según su versión, la forma en que se produjo el distanciamiento fue difícil de procesar, ya que no hubo una conversación clara de cierre.

La mujer calificó la actitud del actor como “irrespetuosa”, sugiriendo que el cambio en su comportamiento podría estar relacionado con su entorno en la industria del entretenimiento.

En sus palabras: “Lo extraño. Lo extraño mucho porque no lo he visto en un par de años. Me puse triste con todo esto porque pensé ‘vaya, puede que no vuelva a verlo nunca’ y siempre me había sentido tan segura de lo nuestro, y resultó todo lo contrario”.

Finalmente, concluyó con una reflexión sobre el impacto de la fama: “Nunca pensé que dejaríamos de hablar porque también teníamos esa amistad. Él ha cambiado. Sé que ha cambiado. Hollywood cambia a las personas”.

Mientras tanto, la relación entre Timothée Chalamet y Kylie Jenner se consolidó públicamente. El actor incluso expresó su afecto durante una reciente premiación, dejando claro el compromiso actual: “Gracias a mi pareja de tres años. Gracias por nuestra base. Te amo”.