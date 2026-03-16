Premios Óscar: Anne Hathaway y Anna Wintour recrean escena de El diablo viste a la moda

La gala de los Premios Óscar 2026 dejó varios momentos memorables, pero uno de los más comentados de la noche fue la inesperada aparición conjunta de las actrices.

La actriz y la legendaria editora de moda protagonizaron una escena cargada de humor y referencias que recordó inmediatamente al universo de “El diablo viste a la moda”, la icónica película de 2006.

La dupla subió al escenario para presentar las categorías de Mejor Vestuario y Mejor Maquillaje y Peluquería, pero lo que parecía una entrega convencional se transformó en un guiño cinematográfico que hizo estallar de risas al público del Dolby Theatre.

Desde el primer momento, la interacción entre ambas evocó la dinámica que convirtió en un clásico a “El diablo viste a la moda”. En la película, Anne Hathaway interpretaba a Andy Sachs, una joven asistente que trabaja para la temida editora Miranda Priestly, papel interpretado por Meryl Streep y que fue inspirado precisamente en Anna Wintour, histórica directora de Vogue.

Durante la presentación en los Premios Oscar 2026, Wintour mantuvo una actitud seria, elegante y distante, muy similar al personaje que inspiró en la pantalla. Con sus inconfundibles gafas oscuras y un porte imperturbable, la editora apenas reaccionó a los comentarios de Hathaway, replicando el estilo frío que la caracteriza.

La escena alcanzó su momento más divertido cuando Wintour se dirigió a la actriz y la llamó “Emily”, nombre del personaje interpretado por Emily Blunt en la película, en lugar de Andy. El gesto, claramente intencional, recreó la tensión y las confusiones jerárquicas que definían la relación entre la editora y sus asistentes en el film.

El público entendió de inmediato la referencia y respondió con carcajadas y aplausos, convirtiendo la breve interacción en uno de los instantes más comentados de la ceremonia.

Más allá del momento humorístico, la dupla cumplió con la misión principal de la noche: anunciar a los ganadores de dos categorías clave relacionadas con la estética cinematográfica.

El Óscar a Mejor Vestuario fue otorgado a Kate Hawley por su trabajo en la película Frankenstein. La producción también destacó en el apartado de caracterización, donde Mike Hill, Jordan Samuel y Cliona Furey recibieron el premio a Mejor Maquillaje y Peluquería.

La entrega de los galardones se realizó tras el breve intercambio entre Hathaway y Wintour, que mantuvo el tono sofisticado pero irónico que evocaba la atmósfera del mundo editorial retratado en la película.

La aparición conjunta coincidió con la creciente expectativa por “The Devil Wears Prada 2”, la secuela de la exitosa película, cuyo estreno está previsto para el 1 de mayo. El proyecto marcará el regreso de varias de sus estrellas originales, incluyendo a Anne Hathaway, Meryl Streep, Stanley Tucci y Emily Blunt.

El anuncio de la continuación ha despertado una enorme nostalgia entre los seguidores del film, considerado uno de los títulos más influyentes del cine relacionado con la industria de la moda y el mundo editorial.

En entrevistas recientes, Hathaway reflexionó sobre los temas que la nueva película abordará. Según explicó, la historia sigue explorando las dinámicas de poder en entornos dominados por figuras influyentes.

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“Lo que las mujeres hacen con el poder”, afirmó la actriz al hablar sobre uno de los ejes centrales de la secuela. También señaló que aún le resulta sorprendente que la ambición femenina continúe generando debate en pleno siglo XXI: “Aún hoy sorprenda que una mujer sea ambiciosa; simplemente quiero trabajar”.

Para Hathaway, el regreso a este universo cinematográfico representa una sorpresa incluso para ella misma. La actriz confesó que nunca imaginó que la historia tendría continuidad casi dos décadas después de su estreno.

“Un acontecimiento inesperado”, así describió el reencuentro del elenco, reconociendo que el proyecto tiene un significado especial en su trayectoria.

El entusiasmo también ha sido compartido por sus compañeros de reparto. Stanley Tucci, quien interpretó al carismático Nigel en la primera película, reveló que una de las frases más repetidas por los fans sigue siendo “Preparen sus armas”. Sobre el regreso del equipo creativo, el actor aseguró que la experiencia ha sido “algo maravilloso con gente realmente maravillosa”.

Por su parte, Emily Blunt también ha manifestado públicamente su entusiasmo por volver a interpretar a Emily Charlton, uno de los personajes más recordados de la historia.

La breve pero ingeniosa interacción entre Anne Hathaway y Anna Wintour en los Oscar 2026 demostró el impacto cultural duradero de “El diablo viste a la moda”. Casi veinte años después de su estreno, la película sigue siendo un referente del cine sobre moda y poder.

En una ceremonia llena de glamour y homenajes, este guiño cinematográfico logró conectar con la memoria colectiva del público y reforzar la expectativa por el regreso de una de las historias más influyentes de la cultura pop reciente.