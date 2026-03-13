Prince Royce sorprende con su lanzamiento en el duelo de béisbol Dominicana vs. Venezuela

El Clásico Mundial de Béisbol 2026 no solo ha reunido a las mejores selecciones del planeta, sino que también ha servido como escenario para momentos especiales fuera del diamante.

Uno de los más comentados ocurrió en Miami, cuando el cantante Prince Royce fue el encargado de realizar el primer lanzamiento ceremonial antes del electrizante partido entre República Dominicana y Venezuela.

El intérprete de éxitos como “Darte un Beso”, “Corazón Sin Cara” y “Las Cosas Pequeñas” demostró que, además de dominar los escenarios musicales, también tiene habilidad con la pelota, sorprendiendo a los fanáticos presentes en el estadio con un lanzamiento que no pasó desapercibido.

El artista de origen dominicano subió al terreno del loanDepot Park de Miami, donde miles de aficionados se reunieron para presenciar uno de los encuentros más esperados de la fase de grupos del torneo internacional.

Antes del inicio del juego, Prince Royce tomó la bola y realizó el primer pitcheo ceremonial, un gesto que forma parte de la tradición del béisbol en grandes eventos deportivos.

Su presencia fue recibida con entusiasmo por los fanáticos dominicanos y latinos que llenaron el estadio, convirtiendo el momento en una auténtica celebración deportiva y cultural.

Además del cantante, la ceremonia previa al partido también contó con la participación de la leyenda del béisbol dominicano Juan Marichal, quien fue homenajeado durante el evento.

Durante su presencia en el estadio, Prince Royce también aprovechó para enviar un mensaje de camaradería a los seguidores venezolanos que asistieron al partido. El artista destacó el ambiente latino que caracteriza al Clásico Mundial de Béisbol, donde la rivalidad deportiva convive con el orgullo de representar a cada país.

La fiesta deportiva reunió a miles de seguidores de ambos países, quienes transformaron el estadio en un espectáculo lleno de banderas, música y pasión por el béisbol.

En el terreno de juego, la emoción estuvo a la altura del espectáculo. República Dominicana derrotó a Venezuela 7 carreras por 5, en un partido lleno de ofensiva y momentos decisivos que mantuvieron a los aficionados al borde de sus asientos.

El conjunto dominicano mostró su poder ofensivo con cuadrangulares de Juan Soto, Ketel Marte y Vladimir Guerrero Jr., quienes lideraron el ataque para asegurar la victoria.

Gracias a ese resultado, el equipo dominicano terminó la fase de grupos con récord perfecto de 4-0, consolidándose como líder del Grupo D del torneo.

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Por su parte, Venezuela finalizó en el segundo lugar de la llave y aseguró su clasificación a la siguiente ronda del campeonato.

Tras la derrota ante República Dominicana, el equipo venezolano tendrá un reto de alto nivel en los cuartos de final del Clásico Mundial de Béisbol 2026.

La selección sudamericana se enfrentará a Japón, actual campeón del torneo, en un encuentro programado para disputarse en Miami.

El manager del equipo venezolano, Omar López, analizó el partido ante Dominicana y explicó las decisiones tomadas durante el encuentro.

“Ante una ofensiva como la de Dominicana no puedes cometer errores. Me tocó replantear el juego después de la salida de Antonio Senzatela y usar el bullpen para mantener el juego cerrado”, comentó el estratega tras el compromiso.

A pesar de la derrota, el equipo venezolano mostró una actuación competitiva. El jugador Maikel García destacó ofensivamente al conectar cuatro imparables y contribuir con carreras importantes durante el partido.

Con la mirada puesta en los cuartos de final, el cuerpo técnico venezolano también explicó algunas decisiones clave relacionadas con la alineación y los cambios ofensivos.

“Yo confío en Salvador Pérez, está a ley de un lanzamiento para que salga el cuadrangular”, expresó Omar López al referirse a la posibilidad de sustituirlo por Eugenio Suárez como bateador emergente.

El estratega añadió que realizar ese cambio habría implicado un riesgo considerable para el equipo.

“Era muy arriesgado traer a Eugenio en esa situación; si sacaba a Salvador me iba a quedar sin un segundo receptor. Pues había sacado a Willson Contreras por Gleyber Torres. Era un riesgo muy grande si el juego continuaba”.

El Clásico Mundial de Béisbol 2026, que se celebra del 5 al 17 de marzo con la participación de 20 selecciones nacionales, se ha convertido en uno de los eventos deportivos más importantes del calendario internacional.

Más allá de los resultados deportivos, el torneo también ha sido un punto de encuentro para artistas, celebridades y fanáticos que celebran la pasión por el béisbol.

La presencia de Prince Royce en el estadio es solo una muestra de cómo la música, el deporte y la cultura latina se fusionan en este evento global.

Mientras las selecciones continúan su camino hacia el título, momentos como el lanzamiento ceremonial del cantante dominicano demuestran que el Clásico Mundial de Béisbol es mucho más que un torneo: es una auténtica fiesta para millones de aficionados en todo el mundo.