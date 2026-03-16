¿Katy Perry sufrió un accidente al grabar con fuego? Video viral preocupa a sus fans

Un video viral en redes sociales ha generado preocupación entre los seguidores ha desatado una ola de especulaciones en internet.

Las imágenes, que supuestamente muestran el detrás de cámaras del nuevo single “Watch It Burn”, presentan a una mujer envuelta en llamas durante una escena de grabación, lo que ha llevado a muchos usuarios a preguntarse si la cantante realmente sufrió un accidente durante el rodaje.

El clip comenzó a circular rápidamente en plataformas digitales y provocó miles de comentarios. Aunque algunos fans aseguran que la mujer que aparece en el video es la propia artista, hasta ahora no existe confirmación oficial de que se trate realmente de Perry.

En el fragmento que se ha difundido ampliamente, se observa a una mujer vestida de blanco dentro de un set de grabación donde el fuego forma parte de la escenografía. En los primeros segundos, todo parece ser parte de los efectos especiales del rodaje, algo habitual en producciones musicales de gran presupuesto.

Sin embargo, la situación cambia rápidamente. Las llamas comienzan a extenderse por el vestuario de la mujer y el ambiente se vuelve tenso. En el video se escuchan gritos de sorpresa del equipo de producción, mientras la persona intenta alejarse del fuego.

Segundos después, un integrante del equipo se acerca para ayudar a apagar las llamas. Durante el intento, aparentemente también habría sufrido una quemadura leve, lo que aumenta la tensión del momento.

La escena dura apenas unos instantes. Finalmente, otros miembros del equipo intervienen utilizando extintores y logran controlar la situación antes de que el incidente pase a mayores.

El principal debate entre los usuarios gira en torno a la identidad de la mujer que aparece en las imágenes. Algunos seguidores afirman reconocer rasgos físicos de Katy Perry, además de lo que interpretan como su voz en el fondo del video.

Otros, en cambio, creen que podría tratarse de una doble de riesgo, algo bastante común en producciones audiovisuales donde se utilizan escenas peligrosas.

También existe la posibilidad de que el video haya sido sacado de contexto o manipulado, según han advertido algunos especialistas en redes sociales. En la actualidad, herramientas de inteligencia artificial permiten alterar imágenes o recrear situaciones con gran realismo, lo que hace más difícil verificar la autenticidad de este tipo de contenidos.

Esta incertidumbre ha dividido a los fans: mientras algunos creen que se trató de un accidente real durante la grabación del videoclip, otros sospechan que podría ser parte de una estrategia promocional para generar expectativa.

El revuelo en torno al video ha aumentado el interés por “Watch It Burn”, una canción de la que todavía se conocen pocos detalles.

El tema fue registrado en noviembre de 2025 en la base de datos de ASCAP, la organización que gestiona derechos de autor musicales en Estados Unidos. Ese registro despertó las primeras especulaciones sobre el posible lanzamiento de un nuevo sencillo de la artista.

Desde entonces, los seguidores de la cantante han estado atentos a cualquier pista sobre su próximo proyecto musical.

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Muchos fans creen que “Watch It Burn” podría formar parte del próximo álbum de Katy Perry, conocido provisionalmente en redes sociales como “KP7”. Este disco marcaría una nueva etapa musical en la carrera de la cantante, después de sus trabajos anteriores.

En comunidades de seguidores también ha comenzado a circular el acrónimo “WIB26”, que algunos interpretan como una referencia directa a “Watch It Burn 2026”.

Aunque todavía no se ha anunciado oficialmente el lanzamiento del sencillo ni del álbum, el video viral ha aumentado significativamente la conversación en torno al proyecto.

Por ahora, el supuesto accidente con fuego durante la grabación de “Watch It Burn” sigue envuelto en incertidumbre. Sin confirmaciones oficiales, el clip continúa acumulando reproducciones y comentarios en redes sociales.

Mientras tanto, el episodio ha logrado algo claro: multiplicar la expectativa sobre el próximo trabajo de Katy Perry. Ya sea un accidente real, un malentendido o una estrategia de marketing, el misterio alrededor del video ha colocado nuevamente a la artista en el centro de la conversación digital.

Con millones de fans pendientes de cualquier novedad, todo apunta a que el lanzamiento de “Watch It Burn” podría convertirse en uno de los momentos más comentados de la música pop en 2026.