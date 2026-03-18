Arresto de actriz de Baywatch en Wisconsin: rescate de perros de laboratorio desata polémica

La detención de Alexandra Paul , reconocida por su participación en la icónica serie Baywatch, ha generado un intenso debate sobre el activismo animal y los límites de la protesta.

La actriz Alexandra Paul fue arrestada en Wisconsin tras formar parte de una acción ilegal en una granja dedicada a la cría de perros para experimentación científica, un hecho que ha reavivado la discusión sobre el uso de animales en investigaciones biomédicas.

El incidente ocurrió el domingo 15 de marzo en una instalación conocida como Ridglan Farms, ubicada en Blue Mounds, a unos 50 kilómetros de Madison. Según reportes oficiales, entre 50 y 60 activistas por los derechos de los animales irrumpieron en el lugar vestidos con trajes protectores blancos, con el objetivo de rescatar perros utilizados en pruebas científicas.

Durante la intervención, las autoridades del condado de Dane arrestaron a Alexandra Paul, de 62 años, junto a otras 19 personas. De acuerdo con el informe policial, el grupo ingresó sin autorización y comenzó a retirar animales de la instalación.

La Coalición para Salvar a los Perros de Ridglan aseguró que lograron sacar un total de 31 beagles del recinto. Sin embargo, parte de estos animales fue recuperada posteriormente por las autoridades. El sheriff del condado, Kalvin Barrett, explicó la situación: “Algunos de los beagles tomados fueron recuperados y devueltos a Ridglan Farms, pero varios beagles siguen sin ser localizados”.

Además de los arrestos, las fuerzas de seguridad incautaron vehículos y herramientas presuntamente utilizadas para facilitar el ingreso ilegal a la granja. Este operativo pone nuevamente bajo la lupa a Ridglan Farms, una de las principales instalaciones en Estados Unidos que crían perros específicamente para investigación científica, lo que la convierte en un objetivo frecuente de grupos animalistas.

A pesar de la gravedad de los hechos, las autoridades destacaron el comportamiento de los manifestantes durante la detención. Según Barrett, “todos los detenidos se mostraron cooperativos y respetuosos”. Asimismo, subrayó que la Oficina del Sheriff comprende la sensibilidad del tema: “comprende lo profundamente que la gente siente por los beagles de Ridglan Farms”.

No obstante, el funcionario fue enfático en recordar los límites legales del activismo: “es mantener la seguridad de todos y responder cuando ocurren actividades ilegales”, e instó a los ciudadanos a canalizar sus preocupaciones mediante “vías legales y constructivas”.

La revista People confirmó que la actriz permanecía bajo custodia policial hasta el lunes 16 de marzo, mientras continuaban las investigaciones sobre el caso.

Este episodio ocurre en un contexto de creciente presión sobre la granja. Según medios locales, Ridglan Farms ya había alcanzado un acuerdo en octubre de 2025 con la fiscalía del condado de La Crosse para cesar sus operaciones bajo licencia estatal. El compromiso incluye dejar de vender perros destinados a experimentación biomédica antes del 1 de julio de 2026, lo que representa un avance significativo para los defensores de los animales.

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El activismo de Alexandra Paul no es reciente. La actriz ha protagonizado múltiples protestas en defensa de los derechos animales durante las últimas décadas. En 2017 fue arrestada en una manifestación tipo “sit-in” en un matadero en Oakland. Posteriormente, participó en acciones similares en granjas avícolas y de patos, acumulando varios antecedentes por desobediencia civil.

Uno de sus casos más notorios ocurrió en 2021, cuando fue acusada de robo menor por retirar dos pollos de un camión. Sin embargo, tras un juicio de nueve días en 2023, fue declarada inocente.

Su compromiso con esta causa comenzó desde joven. En una entrevista concedida en 2011, Paul reveló detalles de su estilo de vida: “Se convirtió en vegetariana a los 14 años y adoptó el veganismo a los 47”. Además, ha evitado el uso de productos de origen animal, incluyendo cuero y cosméticos testados en animales, incluso en su carrera como actriz.

El reciente arresto vuelve a colocar a Alexandra Paul en el centro de la controversia, evidenciando el creciente choque entre activismo animal y legislación vigente, en un debate que continúa ganando relevancia a nivel global.