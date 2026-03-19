Metallica: James Hetfield propone matrimonio bajo el agua rodeado de tiburones ballena

Para el artista fue un momento de renovación personal y profesional , dejando atrás las dificultades del pasado y mirando hacia un futuro lleno de nuevas oportunidades .

El vocalista y guitarrista de Metallica, James Hetfield, sorprendió a su novia Adriana Gillett con una propuesta de matrimonio única y emocionante, realizada bajo el agua, rodeado de imponentes tiburones ballena. Este inesperado y romántico gesto tuvo lugar en el mar, donde Hetfield, de 62 años, presentó a Gillett, de 45, un cartel plastificado con la pregunta: “¿Adriana Gillett, quieres casarte conmigo?” La respuesta de Gillett no se hizo esperar: un pulgar hacia arriba, sellando el compromiso de la pareja.

Hetfield compartió en sus redes sociales la imagen del mágico momento con sus seguidores, acompañada de la leyenda: “¡Dijo que sí!”. Por su parte, Gillett también hizo pública la propuesta en su perfil de Instagram, añadiendo una foto especial junto a uno de los tiburones ballena que fueron parte de la experiencia. En su mensaje, la futura esposa expresó: “La MEJOR sorpresa de cumpleaños”, y agregó: “Nadar con tiburones ballena en viernes 13 con la propuesta más única, especial y romántica que una Piscis podría imaginar. En un mar lleno de peces, nos encontramos el uno al otro. Gracias a Dios por unirnos”.

Te puede interesar: Erika Ender se une al video de apoyo a la Selección de Panamá para el Mundial 2026

Te puede interesar: Jennifer Lopez se tropieza en Las Vegas y se vuelve viral

La pareja, que inició su relación en 2023, prefirió mantener en privado los detalles específicos de su compromiso, limitándose a compartir su felicidad a través de sus redes sociales. Esta será la segunda boda para Hetfield, quien terminó su matrimonio de 25 años con Francesca Tomasi en 2022, a través de un proceso de divorcio por diferencias irreconciliables. De esa unión nacieron tres hijos: Cali (27), Castor (25) y Marcella (24).

El anuncio del compromiso llega en un momento particularmente significativo para James Hetfield, quien ha sido abierto sobre sus dificultades personales, especialmente en lo que respecta a su anterior matrimonio. En una entrevista de 2017 con Joe Rogan, Hetfield reveló detalles de cómo sus problemas con el alcohol y su comportamiento en la carretera casi le cuestan la familia. “Perder a mi familia era lo que más me asustaba. Ese fue el fondo al que llegué: que mi familia se iba a ir por culpa de los comportamientos que yo traía de la carretera. Mi mujer me echó de casa y eso me aterró”. El músico continuó: “Me dijo: ‘Ya no vas solo al terapeuta a hablar de esto. Tienes que ir a algún lugar y resolver todo esto’. Y eso fue lo que hice”.

Mientras Hetfield celebra su nuevo compromiso, el resto de Metallica también está preparando una gran gira. La banda anunció recientemente su residencia en el Sphere de Las Vegas, titulada “Life Burns Faster”, que comenzará en octubre de 2026 y se extenderá hasta marzo de 2027. Este proyecto innovador contará con un total de 24 noches de conciertos, y ha generado un récord de respuesta del público, lo que motivó a la banda a ampliar su calendario de fechas.

El baterista de Metallica, Lars Ulrich, también compartió su emoción en redes sociales, afirmando: “Esta residencia nos da otra oportunidad de reinventar cómo interactuamos con nuestros fans en un entorno en vivo. Estamos más que emocionados de compartir esto con el mundo”. Ulrich también destacó que cada noche del espectáculo será única, prometiendo una experiencia sin precedentes para sus seguidores, ya que no repetirán el mismo repertorio en ninguna de las funciones programadas. Esta residencia promete ser uno de los proyectos más ambiciosos en la historia de la banda, ofreciendo una nueva forma de conectar con sus fanáticos.

El compromiso de Hetfield con Adriana Gillett y los próximos conciertos de Metallica muestran una etapa positiva en la vida del cantante. De un lado, su nueva relación florece con una propuesta inolvidable, y del otro, la banda sigue demostrando su poderío en el escenario con una propuesta musical innovadora.