Erika Ender se une al video de apoyo a la Selección de Panamá para el Mundial 2026

La reconocida cantante y compositora panameña se ha sumado al esfuerzo de apoyar a la Selección Nacional de Panamá en su camino hacia el Mundial 2026.

A través de sus redes sociales, la artista compartió un adelanto exclusivo de su participación en el video de la canción "Sube la Marea", un homenaje al equipo panameño, que busca motivar e inspirar al país en este histórico reto futbolístico. En su publicación, Erika expresó su entusiasmo por ser parte de este proyecto, destacando el simbolismo que tiene para ella representar a su país en una etapa tan significativa.

“Te comparto un vistazo al detrás de cámaras de mi participación en el nuevo video de ‘Sube la marea’. La alegría de volver a ser parte de este homenaje a la Selección de Panamá rumbo al Mundial 2026 no se empañó, ni siquiera por la lluvia intermitente que nos cayó ese día”, escribió Erika en su cuenta oficial. A pesar de las inclemencias del tiempo, su pasión por el proyecto no disminuyó, y en su mensaje también envió un afectuoso saludo a sus compañeros artistas, quienes forman parte de esta colaboración colectiva que involucra a varios talentos nacionales, todos unidos por un solo objetivo: apoyar a Panamá en su segunda participación en una Copa del Mundo.

Erika, quien ha sido una de las artistas más influyentes de la música latina, mencionó con orgullo que esta producción es posible gracias a la colaboración con Copa Airlines, la aerolínea oficial de la selección panameña. La artista reafirmó su compromiso con el equipo diciendo: “Afina desde ya, que vamos con todo, para apoyar a nuestra sele!”.

El camino hacia el Mundial 2026 será una nueva oportunidad para que la Selección de Panamá deje una huella más profunda en la historia del fútbol internacional. El equipo canalero ha logrado superar importantes obstáculos en su lucha por clasificar nuevamente a la Copa del Mundo, después de su debut en Rusia 2018. A pesar de no haber conseguido victorias en esa edición, el gol histórico de Felipe Baloy en ese torneo quedó grabado en la memoria colectiva de todos los panameños, marcando el primero de la nación en una Copa del Mundo.

Con la clasificación al Mundial de México, Estados Unidos y Canadá 2026, Panamá vive un momento de gran orgullo. El equipo, bajo la dirección del técnico Thomas Christiansen, ha mostrado un notable crecimiento. Con un estilo de juego agresivo y una mentalidad ganadora, los panameños consiguieron el subcampeonato en la Copa Oro 2023 y llegaron hasta la final de la Liga de Naciones de Concacaf 2024.

En la fase clasificatoria para el Mundial 2026, Panamá demostró su fortaleza al liderar su grupo, logrando 12 puntos tras tres victorias y tres empates. Este resultado fue suficiente para asegurar su lugar en el torneo, lo que supone un gran logro considerando el complicado historial futbolístico del país.

Entre los jugadores más destacados de esta nueva generación panameña se encuentran Adalberto "Coco" Carrasquilla, un mediocampista clave, y los delanteros Cecilio Waterman y José Fajardo, quienes fueron fundamentales en la etapa de clasificación. Estos futbolistas, junto con sus compañeros, han demostrado un nivel de juego impresionante, y se espera que den lo mejor de sí en el Mundial para lograr una actuación memorable.

Te puede interesar: Jacob Elordi se vuelve viral tras regalar un libro a una fan en un vuelo: el gesto que conquistó a internet

Te puede interesar: Los Rabanes hicieron historia en el Vive Latino 2026: así fue el triunfo panameño que conquistó México

Para el Mundial 2026, Panamá se encuentra en un grupo sumamente competitivo, enfrentando a Inglaterra, Croacia y Ghana en la fase de grupos. Estos equipos cuentan con una gran historia en el fútbol internacional y representarán un desafío de alto nivel para el conjunto canalero. Sin embargo, la selección panameña se muestra confiada en su capacidad para competir de igual a igual contra equipos de gran renombre. El técnico Christiansen ha enfatizado la importancia de mantener una mentalidad fuerte y resiliente, cualidades que caracterizan a este equipo.

Los partidos de Panamá en la fase de grupos del Mundial 2026 serán los siguientes:

Ghana vs Panamá – 17 de junio de 2026, Estadio Toronto , 17:00 hrs.

– 17 de junio de 2026, , 17:00 hrs. Panamá vs Croacia – 23 de junio de 2026, Estadio Toronto , 17:00 hrs.

– 23 de junio de 2026, , 17:00 hrs. Panamá vs Inglaterra – 27 de junio de 2026, Estadio NY NJ, 15:00 hrs.

Aunque aún no existen antecedentes en Copas del Mundo entre Panamá y selecciones como Ghana y Croacia, el enfrentamiento contra Inglaterra ya ha sido histórico, ya que se enfrentaron en la fase de grupos del Mundial 2018 en Rusia, donde los ingleses ganaron por 6-1. Este resultado se mantiene en la memoria de los aficionados panameños, quienes esperan superar esta prueba en la próxima edición.

La participación de artistas como Erika Ender en el video de apoyo a la Selección Nacional refleja el espíritu de unidad y esperanza que recorre todo Panamá en este camino hacia el Mundial. El apoyo masivo de la ciudadanía, los artistas y las instituciones refleja la pasión y el orgullo de un país entero que sueña con alcanzar nuevas alturas en el fútbol mundial. La marea ya está subiendo, y Panamá se prepara para hacer historia una vez más en el Mundial 2026.