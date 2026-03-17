Los Rabanes hicieron historia en el Vive Latino 2026: así fue el triunfo panameño que conquistó México

Con un lleno total y una respuesta entusiasta del público, consolidaron su lugar en la escena internacional , dejando en alto el nombre de Panamá y reafirmando que su música sigue siendo sinónimo de energía, identidad y celebración.

La edición 2026 del Festival Vive Latino dejó momentos memorables para la música latinoamericana, pero uno de los más destacados fue, sin duda, el protagonizado por la banda panameña Los Rabanes, que logró encender a miles de asistentes en la Ciudad de México.

El evento, realizado el 14 y 15 de marzo en el Estadio GNP Seguros, reunió a artistas de diversos géneros como rock, ska, indie y música alternativa, consolidándose una vez más como uno de los festivales más importantes de América Latina. En ese escenario, la presencia panameña brilló con fuerza, reafirmando el alcance internacional de su música.

La participación de Los Rabanes no solo destacó por su energía, sino por el impacto que generó entre el público mexicano. La agrupación, reconocida por su estilo único que fusiona rock, ska y ritmos latinos, formó parte de uno de los momentos más vibrantes del festival.

En esta ocasión, su vocalista, Emilio Regueira, tuvo una participación estelar dentro del colectivo musical Orqueska, una agrupación que reunió a figuras emblemáticas del ska latinoamericano.

Sobre el escenario Amazon Music, el espectáculo se desarrolló con una energía desbordante, conectando de inmediato con el público. La propuesta colectiva logró reunir a grandes exponentes del género, generando una experiencia musical única que celebró la diversidad y la fuerza del ska en la región.

La presentación fue descrita como un recorrido vibrante por los sonidos del ska latino. Artistas de bandas como El Gran Silencio, La Mosca y Los Auténticos Decadentes se sumaron a este ensamble, creando un espectáculo cargado de ritmo y nostalgia.

Uno de los momentos más aclamados de la noche llegó cuando Regueira interpretó el icónico tema “Señorita a mí me gusta su style”, desatando la euforia colectiva. La respuesta del público fue inmediata, coreando la canción y convirtiendo el instante en uno de los puntos más altos del festival.

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La conexión entre los artistas y los asistentes evidenció el poder del ska como género integrador y festivo, capaz de unir a distintas generaciones en un mismo espacio.

Desde su creación en 1998, el Festival Vive Latino se ha consolidado como un punto de encuentro para artistas consagrados y nuevas propuestas musicales. Cada edición reúne a miles de fanáticos que buscan disfrutar de una oferta diversa que abarca múltiples géneros.

La edición 2026 no fue la excepción. Durante dos jornadas, el festival ofreció una programación extensa que comenzó en horas de la tarde y se extendió hasta la madrugada, reafirmando su relevancia dentro del circuito musical internacional.

En ese contexto, la participación de Los Rabanes representó un hito para Panamá, al posicionar su música frente a una audiencia masiva y diversa.

El paso de la banda por el Vive Latino 2026 no solo fue una presentación más, sino una demostración del alcance que ha logrado la música panameña en los últimos años. Su presencia en uno de los festivales más importantes del continente confirmó su vigencia y su capacidad de conectar con públicos fuera de su país de origen.

Además, la colaboración con Orqueska evidenció la importancia de las alianzas artísticas dentro de la escena latina, potenciando el impacto de cada presentación.