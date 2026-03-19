Miley Cyrus planea una boda íntima con Maxx Morando: 'Nada de grandes producciones'

El regreso de la artista al mundo de Hannah Montana no es la única razón por la que está en boca de todos.

Mientras los fanáticos esperan con ansias el especial por el 20° aniversario de la serie que la catapultó a la fama, la cantante también está viviendo una etapa de felicidad en su vida personal, al estar comprometida con el baterista Maxx Morando. Aunque Cyrus ha sido conocida por sus excentricidades y su amor por los grandes eventos, ha dejado claro que no busca una boda convencional o desmesurada, sino una celebración íntima y significativa para ella y su futuro esposo.

En diciembre de 2025, Miley y Maxx anunciaron su compromiso tras una relación de cuatro años. A pesar de que el glamour de Hollywood y los eventos de alto perfil son parte del ADN de la cantante, Miley Cyrus ha dejado claro que su boda no será una ceremonia al estilo tradicional de la industria del entretenimiento. Según una fuente cercana, “Cuando se casen, será algo más íntimo y significativo para ellos. Nada de una gran producción al estilo de Hollywood”. Esta decisión refleja el deseo de la pareja de mantener su día especial lo más privado posible, centrado en el amor que comparten, alejado del bullicio mediático.

A pesar de su carácter público y su vida bajo la constante mirada de los medios, Cyrus ha optado por darle prioridad a lo que realmente importa: su relación con Maxx Morando. En una reciente entrevista con Good Morning America, Miley compartió su sorpresa al ser propuesta en matrimonio. “No es fácil sorprenderme porque me encanta controlar cada situación, y me había rendido por completo”, confesó la cantante, quien estaba completamente ajena al plan que su pareja había ideado. La proposición, que fue un secreto bien guardado, dejó a Miley sin palabras, algo poco común para alguien tan acostumbrado a estar en el ojo público.

Su relación con Maxx Morando es un contraste con las turbulentas historias amorosas que Miley vivió en el pasado, especialmente con el actor Liam Hemsworth, con quien estuvo involucrada en un romance lleno de altibajos durante más de 10 años. En septiembre de 2025, en una entrevista para The Cut, Cyrus reflexionó sobre sus relaciones anteriores, atribuyendo a su madre, Tish Cyrus, una parte de la culpa por sus elecciones sentimentales. "Mi mamá siempre me decía que me quedara con el tipo equivocado si era guapo", comentó entre risas, revelando que, en sus decisiones pasadas, lo físico era a menudo lo único que importaba. Sin embargo, en Maxx, ha encontrado todo lo que realmente necesitaba en una pareja. "Mi hombre está buenísimo... pero además me respeta," añadió Miley sobre Morando, destacando el respeto mutuo como el cimiento de su relación.

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El amor entre Miley y Maxx comenzó de una manera un tanto inesperada. Según la cantante, su cita fue organizada a ciegas, "Bueno, fue a ciegas para mí, pero no tanto para él", relató entre risas. A pesar de las incertidumbres iniciales, Miley se dio cuenta de que esta relación era diferente a las anteriores, y no pasó mucho tiempo antes de que confirmaran su romance. Fueron vistos besándose públicamente en West Hollywood en 2022, y desde entonces, su historia de amor ha sido seguida por miles de fanáticos, quienes celebran cada paso que dan juntos.

Cyrus ha dejado claro que su boda será un evento privado y discreto, y aunque su vida ha estado rodeada de escándalos y luces brillantes, esta vez prefiere la simplicidad. “Es algo íntimo, solo para nosotros. Nada de grandes producciones”, dijo en una entrevista, reafirmando su deseo de que el día de su boda sea lo más cercano posible a un acto personal y auténtico, lejos de la maquinaria de Hollywood.

Este compromiso llega en un momento en que Miley Cyrus celebra sus logros profesionales, especialmente con el esperado especial del 20° aniversario de Hannah Montana, que se estrenará en Disney+ el 24 de marzo de 2026. La estrella de Disney ha compartido su nostalgia y agradecimiento por su personaje de Hannah Montana, quien definió gran parte de su carrera. "Hannah Montana siempre será parte de quién soy. Lo que empezó como un programa de televisión se convirtió en una experiencia compartida que moldeó mi vida y la de muchos fans", expresó la cantante en una reciente declaración.

Así, Miley Cyrus se encuentra en una etapa de su vida donde su futuro está lleno de esperanza y emociones sinceras. A pesar de las luces y la fama que siempre la han acompañado, ahora se enfoca en construir una vida más personal y auténtica junto a Maxx Morando. Ambos han decidido que su boda será un acto de amor íntimo, dejando atrás las expectativas de grandes eventos a la altura de Hollywood y priorizando lo que realmente importa: su felicidad y unión.