Raffaella Carrà: revelan su secreto mejor guardado, una inesperada adopción que protege su legado

A casi cinco años de su muerte, su figura sigue generando titulares y despertando interés en torno a su vida personal y profesional.

La icónica artista italiana Raffaella Carrà, fallecida el 5 de julio de 2021 a los 78 años, vuelve al centro de la conversación pública tras conocerse un dato hasta ahora desconocido: tenía un hijo adoptivo.

La revelación ha salido a la luz en medio de un proceso judicial en Italia relacionado con un musical inspirado en su carrera. Según informaciones publicadas por el diario Corriere della Sera, Carrà decidió antes de morir adoptar a quien fuera su secretario personal durante décadas, Gian Luca Pelloni Bulzoni, con el objetivo de garantizar la continuidad de su legado artístico y benéfico.

Lejos de tratarse de un gesto simbólico, la adopción tuvo un propósito claro: asegurar que su fundación y sus proyectos solidarios continuaran activos tras su fallecimiento. La Fundación Raffaella Carrà confirmó esta información a través de un comunicado oficial, en el que explicó el trasfondo de la decisión.

“Tenía como objetivo continuar su labor y llevar adelante en su nombre todas las iniciativas benéficas que le eran queridas”, señala el documento.

Además, la organización destacó el papel activo que ha asumido Pelloni Bulzoni desde entonces: “El señor Pelloni Bulzoni ya ha instituido la Fundación Raffaella Carrà, destinando su compromiso a numerosos proyectos solidarios, además de patrocinar eventos culturales y musicales en honor a la artista”.

Este movimiento cobra especial relevancia si se tiene en cuenta que Carrà nunca tuvo hijos biológicos y siempre mantuvo su vida privada bajo un estricto control mediático. La adopción, por tanto, refuerza la idea de que planificó cuidadosamente su legado.

La existencia del hijo adoptivo salió a la luz durante un litigio en el Tribunal de Roma. Pelloni Bulzoni intentó frenar la explotación de un musical basado en la vida de la artista, alegando derechos sobre su imagen y obra.

El espectáculo en cuestión, Bailo Bailo, estrenado en 2023 por la productora DreamCatcher, está inspirado en los grandes éxitos de Carrà y en la película Explota Explota, lanzada en 2020 poco antes de su muerte.

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En el proceso judicial, el heredero dejó clara su posición legal: “el recurrente declaró ser hijo adoptivo y único heredero legítimo de la reconocida artista”. Esto le otorga control sobre aspectos clave como su imagen, voz, nombre artístico y datos personales.

El recurso buscaba detener la “producción, distribución, publicidad y representación, en cualquier forma y por cualquier medio” del musical, alegando que no contaba con su consentimiento.

Uno de los puntos más llamativos del caso fue el argumento presentado por Pelloni Bulzoni respecto a ciertos elementos del espectáculo. El heredero consideró ofensivo que la venta de entradas incluyera un detalle promocional poco acorde con la imagen de la artista.

Según el expediente judicial, las funciones ofrecían al público un combo que incluía snacks y bebidas, lo que, en su opinión, “habría ofendido gravemente la memoria de su madre”.

A pesar de estas objeciones, la jueza Laura Centofanti rechazó la solicitud de medidas cautelares. La decisión se basó, entre otros factores, en que el musical ya había sido representado en 36 ocasiones y no tenía nuevas funciones programadas.

Durante casi tres décadas, Pelloni Bulzoni fue una figura clave en la vida de Carrà, actuando como su hombre de confianza y principal apoyo en la gestión de su carrera y su intimidad. Su papel fue fundamental para mantener la imagen pública de la artista lejos de escándalos, algo poco habitual en el mundo del espectáculo.

Hoy, como heredero universal, se convierte en el responsable de preservar no solo su obra artística, sino también su impacto social. La revelación de esta adopción confirma que Carrà dejó todo cuidadosamente organizado para que su influencia trascendiera más allá de su muerte.

El caso sigue abierto y se espera que otros aspectos legales se resuelvan en futuras instancias judiciales. Mientras tanto, el legado de Raffaella Carrà continúa vivo, ahora con una historia más compleja y profundamente humana detrás.

La fundación deja claro que es el "heredero universal", pero no "único", ya que la artista no excluyó a ninguno de sus seres queridos en sus últimas disposiciones.

Hasta ahora, cuando se hablaba de herederos, todos miraban hacia sus sobrinos Matteo y Federica Pelloni, hijos de su hermano, con quien tuvo una estrecha relación hasta el día de su muerte. Con este nuevo dato cambia el escenario y Gian Luca Pelloni Bulzoni asume el control del legado de Raffaella Carrà.