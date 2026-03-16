Leonardo DiCaprio sorprende en los Óscar 2026 al asistir con su novia por primera vez

La gala de los Premios Óscar 2026 dejó uno de los momentos más comentados de la noche cuando Leonardo DiCaprio rompió una tradición personal que había mantenido durante años.

El actor estadounidense asistió por primera vez a la ceremonia acompañado de su pareja, la supermodelo italiana Vittoria Ceretti, en lugar de hacerlo junto a su madre, Irmelin Indenbirken, quien durante décadas había sido su acompañante habitual en las entregas de premios.

El gesto no pasó desapercibido para los seguidores del actor ni para los usuarios de redes sociales, que rápidamente convirtieron la aparición de la pareja en uno de los temas más comentados de la noche.

Leonardo DiCaprio, de 51 años, era una de las figuras más esperadas de la 98ª edición de los Premios de la Academia, donde estaba nominado a Mejor Actor por su trabajo en la película “Una batalla tras otra”.

Aunque el actor desfiló solo por la alfombra roja, como suele hacerlo para mantener la discreción sobre su vida personal, dentro del teatro fue visto sentado junto a Vittoria Ceretti, de 27 años, con quien mantiene una relación desde hace aproximadamente dos años.

La modelo italiana llamó la atención con un elegante vestido granate y el cabello recogido, mientras DiCaprio optó por un clásico esmoquin negro con pajarita, fiel al estilo sobrio que lo caracteriza en este tipo de eventos.

Para muchos observadores de la industria, esta fue una señal clara de que la relación entre ambos ha alcanzado una nueva etapa pública.

A lo largo de su carrera, Leonardo DiCaprio ha sido conocido por mantener su vida privada lejos de los focos, especialmente en lo relacionado con sus relaciones sentimentales.

Durante años, el actor prefirió acudir a ceremonias importantes acompañado por su madre, Irmelin Indenbirken, considerada su mayor apoyo personal y profesional.

El propio actor había explicado en el pasado su filosofía respecto a las apariciones públicas:

“Mi sencilla filosofía es aparecer en público solo cuando tienes algo que decir o enseñar. Si no es así, simplemente desaparece todo lo que puedas”.

Por esta razón, su aparición junto a Ceretti en los Óscar 2026 sorprendió a muchos seguidores, que interpretaron el gesto como una muestra de confianza y estabilidad en la relación.

La historia entre Leonardo DiCaprio y Vittoria Ceretti comenzó a llamar la atención pública en 2024, cuando ambos fueron fotografiados por primera vez durante un paseo veraniego mientras tomaban un helado en Los Ángeles.

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Poco después, la pareja fue vista disfrutando de la vida nocturna en Ibiza, lo que alimentó las especulaciones sobre su romance.

Con el paso del tiempo, comenzaron a aparecer juntos en otros eventos sociales, como la boda de Jeff Bezos y Lauren Sánchez-Bezos en Venecia, así como en paseos por Nueva York, donde en varias ocasiones se les vio mostrando gestos de cariño en público.

Aun así, hasta ahora habían evitado asistir juntos a ceremonias de premios, lo que hacía aún más significativo su debut como pareja en los Óscar.

En marzo de 2025, la modelo italiana habló por primera vez públicamente sobre su relación con el actor durante una entrevista con Vogue France. Aunque evitó mencionar directamente el nombre de DiCaprio, sí dejó entrever la importancia del vínculo que comparten.

Ceretti explicó su visión sobre las relaciones y la confianza en pareja:

“Es algo que se aprende. Si lo que vives es real, si sabes que hay amor, no hay razón para alarmarse, porque el amor protege y da confianza”.

La modelo también ha destacado la importancia de mantener una mirada hacia el futuro en lugar de centrarse en la atención mediática que suele rodear la vida sentimental del actor.

Otro aspecto que ha llamado la atención es la buena relación entre Vittoria Ceretti e Irmelin Indenbirken, madre del actor.

Según diversas fuentes, ambas se conocieron en septiembre de 2024 durante la Semana de la Moda de Milán, donde compartieron anécdotas personales que ayudaron a fortalecer el vínculo familiar.

Durante ese encuentro, Ceretti recordó detalles de su infancia, como cuando se disfrazaba de bruja, conejo o payaso, una conversación que, según quienes estuvieron presentes, generó una conexión natural con la madre de DiCaprio.

Aunque Leonardo DiCaprio no se llevó la estatuilla a Mejor Actor, el premio fue para Michael B. Jordan por “Los pecadores”, su aparición junto a Vittoria Ceretti se convirtió en uno de los momentos más comentados de la noche.

Para muchos seguidores del actor, este gesto representa una rara ventana a su vida personal, algo que durante décadas había mantenido estrictamente en privado.

En una ceremonia llena de glamour y sorpresas, el debut de la pareja en los Premios Óscar demostró que incluso una de las estrellas más reservadas de Hollywood puede, de vez en cuando, romper sus propias reglas.