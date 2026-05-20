Nueva cárcel de provincias centrales se licitará por B/.172 millones en las próximas semanas

El proyecto contempla un período de 36 meses de construcción, capacidad para cerca de 2,500 personas privadas de libertad y además, incluirá cinco años de mantenimiento.

El Gobierno se prepara para lanzar la licitación del nuevo centro penitenciario de provincias centrales, una obra valorada en B/.172 millones que se desarrollará en el sector de Divisa, sobre terrenos del Mida, y que busca ampliar la capacidad del sistema carcelario en el interior del país.

La ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, informó que el pliego ya está listo y que el acto público podría publicarse en aproximadamente dos semanas.

El proyecto contempla un período de 36 meses de construcción, capacidad para cerca de 2,500 personas privadas de libertad y además, incluirá cinco años de mantenimiento.

Según explicó la ministra, el centro fue concebido no solo para custodiar a la población penitenciaria, sino también para impulsar procesos de rehabilitación y resocialización, mediante talleres y áreas donde los detenidos puedan participar en la producción de alimentos.

Aunque se analiza que el área seleccionada mantenga condiciones adecuadas respecto a sectores poblados y se evalúan aspectos territoriales entre provincias como Coclé, Herrera y Los Santos, la construcción se mantiene prevista en Divisa.

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Las palabras de Montalvo se dieron durante la sustentación de un traslado de partida por B/.1,259,560 destinado al proyecto del nuevo centro penitenciario de Colón y pagos pendientes de 2025.

La ministra indicó que en ese caso solo se ha desembolsado el 5.5% del contrato y reconoció que será necesaria una adenda de tiempo, ya que el proyecto que inició en 2022, apenas comenzaría su ejecución efectiva.

Además, explicó que inicialmente se buscó separar completamente la población masculina y femenina, así como cambiarla de ubicación debido a que los terrenos fueron invadidos y la cárcel quedaría próxima a la población; esto no ha sido posible, ya que esto causaría afectaciones económicas al país.