Jonas Brothers expanden su imperio con un podcast: 'Hey Jonas!'

Los artistas continúan ampliando su presencia en la industria del entretenimiento con el lanzamiento de un nuevo proyecto digital que promete acercar aún más a la banda con sus seguidores.

El grupo integrado por Nick Jonas, Joe Jonas y Kevin Jonas anunció la llegada de “Hey Jonas!”, un podcast desarrollado junto a iHeartPodcasts que abordará aspectos inéditos de su carrera, vida familiar y experiencias personales.

El nuevo programa debutará este miércoles 20 de mayo y tendrá un formato audiovisual y de audio en el que los tres hermanos conversarán de manera relajada sobre diferentes momentos de su trayectoria artística. La propuesta busca mostrar una faceta más cercana de los integrantes de la banda, quienes durante años han sido una de las agrupaciones más reconocidas del pop internacional.

De acuerdo con la información difundida por la producción, el podcast incluirá conversaciones espontáneas, anécdotas detrás de cámaras y relatos relacionados con sus giras, proyectos musicales y crecimiento dentro de la industria del entretenimiento. Además, el formato permitirá la participación de invitados especiales, familiares y amigos cercanos que han acompañado a los Jonas Brothers durante distintas etapas de su carrera.

Uno de los elementos más llamativos del proyecto será la interacción con el público. Los seguidores podrán enviar preguntas, mensajes y participar en dinámicas dentro del programa, una estrategia que busca fortalecer la conexión entre la banda y sus fanáticos alrededor del mundo. La producción define “Hey Jonas!” como un espacio de conversaciones abiertas donde los artistas compartirán situaciones cotidianas, historias personales y experiencias que marcaron su evolución artística y familiar.

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La producción ejecutiva del podcast está a cargo de Amy Sugarman y Danielle Romo en representación de iHeartPodcasts, compañía que continúa apostando por contenidos protagonizados por figuras reconocidas del entretenimiento global. Con esta iniciativa, los Jonas Brothers se suman a la creciente tendencia de celebridades que utilizan el formato podcast para conectar directamente con sus audiencias mediante contenidos más íntimos y menos estructurados.

El lanzamiento de “Hey Jonas!” coincide con una etapa activa para cada uno de los integrantes del grupo. En los últimos años, los hermanos han desarrollado proyectos independientes mientras mantienen vigente la marca Jonas Brothers. Nick Jonas, por ejemplo, ha fortalecido su presencia en Broadway con producciones teatrales como The Last Five Years, donde comparte escenario con Adrienne Warren.

Por su parte, Joe Jonas recientemente impulsó su carrera como solista con el álbum Music For People Who Believe In Love, un proyecto musical con el que exploró nuevas propuestas sonoras fuera de la agrupación familiar. Kevin Jonas, mientras tanto, ha continuado involucrado en iniciativas empresariales y producciones vinculadas al entretenimiento digital.

La historia de los Jonas Brothers comenzó oficialmente en 2007, cuando firmaron su primer contrato discográfico y empezaron a ganar notoriedad dentro de la escena juvenil estadounidense. Poco después, su participación en programas de Disney Channel, incluyendo apariciones en Hannah Montana, impulsó rápidamente su popularidad entre el público adolescente.

El fenómeno alcanzó una dimensión internacional con el estreno de Camp Rock en 2008, película que consolidó a los hermanos como referentes de la cultura pop juvenil. Más adelante protagonizaron la serie Jonas y desarrollaron múltiples giras mundiales.

Ahora, además del podcast, la agrupación también prepara su regreso a la franquicia Camp Rock 3, prevista para estrenarse en Disney+ en agosto de 2026. La nueva película retomará la historia 15 años después de los acontecimientos narrados en Camp Rock 2: The Final Jam y mostrará a la banda ficticia Connect 3 enfrentando nuevos desafíos musicales.

En esta producción, Nick, Joe y Kevin volverán a interpretar a Nate Gray, Shane Gray y Jason Gray, respectivamente. Además, participarán como productores ejecutivos junto a Demi Lovato, figura central de las primeras películas de la franquicia juvenil.