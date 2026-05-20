Shakira llevará a los Ghetto Kids al show de la final del Mundial 2026

La conexión entre Shakira y los jóvenes bailarines de Ghetto Kids Foundation se convirtió en uno de los momentos más comentados en redes sociales luego de que la artista colombiana anunciara que los invitará a participar junto a ella en el espectáculo de medio tiempo de la final de la FIFA World Cup 2026.

Los integrantes de Ghetto Kids, conocidos internacionalmente por sus coreografías llenas de energía y creatividad, compartieron recientemente un video bailando la canción del Mundial. Las imágenes rápidamente acumularon millones de visualizaciones y captaron la atención de usuarios de distintas partes del mundo, hasta llegar a la propia cantante colombiana.

Impactada por el talento y carisma de los menores, Shakira reaccionó públicamente en redes sociales con un mensaje que generó gran repercusión entre sus seguidores. “¡Me muero! ¿Por qué son tan lindos?”, escribió la artista al compartir el video de los niños, quienes desde hace años utilizan la música y la danza como herramientas de transformación social en Uganda.

Posteriormente, la intérprete de éxitos globales sorprendió nuevamente al enviarles una invitación oficial para formar parte de uno de los escenarios más importantes del entretenimiento deportivo mundial. En un emotivo mensaje audiovisual, la cantante expresó: “Voy a necesitar bailarines para el show del descanso de la final. Quiero que ese momento sea especial para todos nosotros. Por eso, he decidido invitar a tantos de vosotros como pueda a bailar conmigo en la final”.

La respuesta de los pequeños artistas no tardó en llegar. A través de un video publicado en plataformas digitales, los integrantes de Ghetto Kids reaccionaron con emoción y entusiasmo a la propuesta de la estrella colombiana. En el mensaje, los niños agradecieron la oportunidad y destacaron el significado que tiene para ellos representar a Uganda y al continente africano en un evento de alcance mundial.

“Sería un sueño hecho realidad para nosotros y para Uganda y África”, manifestaron los bailarines, quienes pasaron de realizar presentaciones callejeras a convertirse en un fenómeno internacional impulsado por las redes sociales y sus espectaculares rutinas coreográficas.

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La participación de los Ghetto Kids está prevista para el 19 de julio de 2026 en el Estadio MetLife de Nueva York/Nueva Jersey, sede elegida para la gran final de la Copa Mundial de la FIFA. El espectáculo de medio tiempo promete convertirse en uno de los más ambiciosos realizados en la historia del torneo y reunirá a importantes figuras de la música internacional.

De acuerdo con la información difundida sobre el evento, Shakira compartirá escenario con artistas de alto impacto global como Madonna y BTS, en una producción diseñada para millones de espectadores alrededor del planeta. La expectativa crece especialmente por la combinación de música, baile y diversidad cultural que caracterizará la presentación.

Además del componente artístico, la colaboración entre Shakira y los Ghetto Kids ha sido destacada por el mensaje social que representa. La canción “Dai Dai” busca inspirar a niños y jóvenes mediante un discurso centrado en los sueños, la superación personal y la inclusión. La cantante también anunció que las ganancias generadas por el tema serán destinadas al Fondo de Educación Global Citizen de FIFA, iniciativa enfocada en proyectos educativos para menores alrededor del mundo.

La historia de los Ghetto Kids se ha convertido en un símbolo del poder transformador del arte y las plataformas digitales. A través de la danza, los niños lograron proyectar su talento más allá de las fronteras de Uganda hasta alcanzar reconocimiento internacional. Ahora, su presencia junto a Shakira en la final del Mundial 2026 consolidará uno de los momentos más emotivos y esperados del torneo, uniendo culturas, música y fútbol en un espectáculo que promete marcar la historia del entretenimiento global.