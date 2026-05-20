MIDA: Falta de lluvias comienza a sentirse en el agro; productores temen afectaciones por fenómeno de El Niño

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá ya emitió una alerta sobre las condiciones climáticas asociadas a este fenómeno, que históricamente provoca una reducción considerable de las lluvias y afecta directamente la producción de alimentos.

Panamá/Los efectos de la disminución de lluvias ya empiezan a sentirse en varias zonas agropecuarias del interior del país. Productores agrícolas y ganaderos han advertido en los últimos días que las precipitaciones han sido menores a las habituales para esta época, una situación que genera preocupación ante la posible llegada del fenómeno de El Niño a territorio panameño.

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá ya emitió una alerta sobre las condiciones climáticas asociadas a este fenómeno, que históricamente provoca una reducción considerable de las lluvias y afecta directamente la producción de alimentos.

Ante este panorama, el Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) asegura que mantiene activados mecanismos de prevención para reducir el impacto en el sector. El director nacional de Agricultura, Abel Aparicio, explicó que la institución trabaja desde hace años con un “plan sequía”, orientado a preparar a los productores frente a escenarios climáticos adversos.

“El ministerio desarrolla actividades de asesoría técnica y de preparación para mitigar los efectos de estas condiciones climatológicas”, indicó el funcionario durante una entrevista ofrecida este miércoles.

Aparicio detalló que una de las principales herramientas son las mesas agroclimáticas que el MIDA organiza junto al Instituto de Innovación Agropecuaria de Panamá (IDIAP) en diferentes provincias del país. En estos encuentros se presentan proyecciones sobre el comportamiento del clima durante los próximos tres meses, con el objetivo de orientar a los productores sobre sus decisiones de siembra e inversión.

“Lo más importante es que los productores conozcan lo que se avecina para que puedan tomar decisiones importantes sobre sus cultivos y las inversiones en cada rubro”, sostuvo.

En cuanto a la producción de arroz, uno de los principales rubros agrícolas del país, el director nacional de Agricultura afirmó que la tendencia de siembra se mantiene similar a la del año pasado, pese a la irregularidad de las lluvias.

Según cifras oficiales, ya se reportan unas 9 mil hectáreas sembradas y los cultivos se encuentran en etapas iniciales. Las principales zonas arroceras continúan siendo Chiriquí, Veraguas, Tonosí y Chepo.

Aunque reconoció que las lluvias no han sido constantes, Aparicio señaló que el ministerio espera una normalización del clima en las próximas semanas para evitar afectaciones mayores en las cosechas.

Mientras tanto, el MIDA también avanza en la adquisición de una nueva perforadora para la construcción de pozos, equipo que sería utilizado principalmente en las regiones más afectadas por la falta de agua, como parte de las medidas de contingencia ante el posible impacto de El Niño.