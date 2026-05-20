Operativo en el Corredor Sur detecta decenas de conductores morosos

Como parte de las novedades de esta jornada, ENA instaló mesas de atención para que los usuarios pudieran ponerse al día en el sitio.

Ciudad de Panamá, Panamá/La Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), en conjunto con la Empresa Nacional de Autopistas (ENA), realizó un nuevo operativo de verificación en el Corredor Sur para detectar a conductores con morosidad en el sistema Panapass, vehículos sin placa visible y autos que circulan sin el dispositivo habilitado.

Se trata del octavo operativo desarrollado por las autoridades, quienes además verifican licencias, estatus de los conductores e infracciones pendientes. Durante la inspección, los agentes de tránsito detectan en tiempo real a los vehículos que mantienen saldo moroso y proceden a detenerlos para aplicar las sanciones correspondientes.

Entre las faltas más comunes encontradas están circular con deudas acumuladas, manejar sin el sticker de Panapass y transitar sin placa visible. Según las autoridades, algunos conductores alegan que sus vehículos son nuevos y aún no cuentan con el dispositivo; sin embargo, recalcaron que en esos casos deben portar el sticker provisional para poder circular legalmente.

Ariel Samudio, supervisor nacional de inspectores de tránsito de la ATTT, explicó que la multa por transitar con saldo moroso es de 10 dólares por cada cruce realizado en los corredores.

“La multa es de 10 dólares. Puede llegar a caer en desacato. Cada vez que transitas por saldo moroso, son 10 dólares adicionales. Tenemos conductores que han pasado 20 veces; cuando multiplicas eso, ya son 200 dólares en multa acumulada”, señaló Samudio.

Las autoridades indicaron que en apenas un par de horas de operativo pueden detectar un promedio de 75 infractores. Además, revelaron que la morosidad total en los corredores asciende a unos 15 millones de dólares, siendo el Corredor Norte el que concentra la mayor cantidad de deuda.

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Como parte de las novedades de esta jornada, ENA instaló mesas de atención para que los usuarios pudieran ponerse al día en el sitio. Los conductores con deudas tienen la posibilidad de hacer arreglos de pago y, en caso de no contar con el dispositivo Panapass, también pueden adquirir e instalar el sticker durante el operativo.

Lenín Flores, director de operaciones de Empresa Nacional de Autopistas, explicó que esta modalidad busca facilitar la regularización de los conductores.

“Cuando el vehículo es captado sin el dispositivo de Panapass, además de abrirle un arreglo de pago, también podemos hacerle la instalación en sitio. Tenemos instaladores y contratos habilitados para brindar el servicio completo”, detalló.

Según ENA, en operativos anteriores ya se han concretado al menos 18 arreglos de pago, principalmente con conductores que mantienen deudas superiores a mil dólares.

Con información de Kayra Saldaña