Durante un encuentro del sector, representantes agropecuarios manifestaron su respaldo a la postura asumida por el Gobierno panameño frente a las diferencias comerciales con el país vecino, especialmente en torno a los controles sanitarios y fitosanitarios aplicados a productos de origen animal y vegetal.

Chiriquí/Productores agropecuarios de la provincia de Chiriquí se declararon en estado de alerta ante la situación comercial y sanitaria que mantiene Panamá con Costa Rica, al considerar que están en juego la seguridad alimentaria, la soberanía nacional y el patrimonio fito y zoosanitario del país.