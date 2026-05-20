El sospechoso, identificado como Orlando Cuesta, llegó alrededor de las 9:28 a.m. bajo custodia de unidades de la Policía Nacional. Vestía pantalón jeans, chancletas y un suéter blanco con el que intentó cubrirse el rostro al ingresar a las instalaciones judiciales.

Ciudad de Panamá, Panamá/El presunto responsable del homicidio de la fiscal adjunta del Ministerio Público, Patricia Soledad Ossa, compareció este miércoles ante el Sistema Penal Acusatorio (SPA), en Plaza Ágora, durante una audiencia de solicitudes múltiples que incluye la imputación de cargos y la petición de detención provisional.