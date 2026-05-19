Shakira y Clovis Nienow revolucionan internet tras viral entrevista sobre el himno del Mundial 2026

La reciente aparición de la cantante junto al modelo en el programa Hoy Día desató una auténtica tormenta digital.

Un breve intercambio de miradas entre la cantante colombiana y el modelo mexicano bastó para convertir la entrevista en tendencia en plataformas como TikTok, Instagram y YouTube, donde miles de usuarios comenzaron a comentar la aparente complicidad entre ambos durante la conversación televisiva.

El encuentro ocurrió mientras la artista promocionaba “Dai Dai”, la canción oficial del Mundial 2026 realizada en colaboración con Burna Boy. Aunque el foco inicial estaba centrado en el lanzamiento musical y en el impacto internacional del torneo, gran parte de la atención terminó desplazándose hacia los gestos, sonrisas y reacciones que compartieron Shakira y el presentador mexicano frente a las cámaras.

Las imágenes se difundieron rápidamente luego de que varios usuarios recopilaran fragmentos específicos de la entrevista. En uno de los momentos más comentados, la barranquillera observa detenidamente a Clovis mientras inicia la charla. Minutos después, otro gesto de la cantante volvió a generar comentarios entre los seguidores, quienes interpretaron la escena como una muestra de química espontánea en pleno set de televisión.

El episodio incluso provocó bromas dentro del propio programa. Durante la transmisión, la copresentadora Alessandra Villegas reaccionó con humor y lanzó la frase “¡Quédense con quien los mire como la colombiana miró a Clovis!”, comentario que rápidamente comenzó a circular en redes sociales acompañado de memes, videos y publicaciones virales.

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La conversación digital continuó creciendo con mensajes de seguidores que alimentaron las teorías alrededor de ambos personajes. Entre las publicaciones más compartidas apareció la de un fan de la cantante que escribió “Ya tenemos una nueva sesión con Bizarrap para 2036, estén preparados”, haciendo referencia a las exitosas colaboraciones musicales de Shakira y al impacto mediático que suele rodear su vida sentimental.

La viralidad también estuvo impulsada por antecedentes recientes entre ambos. Semanas atrás, Clovis Nienow asistió a uno de los conciertos de Shakira en Guadalajara, donde compartió escenario con la artista y participó en varios momentos cercanos durante el espectáculo. Aquellas imágenes ya habían despertado curiosidad entre los asistentes y seguidores de la cantante, por lo que la nueva entrevista fue interpretada por muchos usuarios como una continuación de esa interacción pública.

Hasta el momento, ni Shakira ni Clovis han realizado declaraciones sobre los comentarios que circulan en internet. Todo permanece dentro del terreno del entretenimiento digital y de las interpretaciones de los usuarios, quienes continúan reproduciendo los videos y compartiendo análisis sobre cada gesto de la entrevista.

Mientras tanto, la promoción de “Dai Dai” mantiene un fuerte impacto internacional. Durante la rueda de prensa, Shakira confirmó que las ganancias del proyecto serán destinadas al Fondo de Educación de la FIFA, iniciativa que busca recaudar 100 millones de dólares para apoyar el acceso de niños al deporte y la educación durante el Mundial 2026, cuya inauguración será el próximo 11 de junio en Estados Unidos.

En paralelo, el nombre de Clovis Nienow sigue aumentando su presencia mediática. El actor, modelo y presentador mexicano alcanzó notoriedad tras participar en la cuarta temporada de La casa de los famosos en 2024 y también ha sido relacionado públicamente con Aleska Génesis y Ariadna Gutiérrez.

La combinación entre una estrella global de la música latina y una figura televisiva en ascenso convirtió la entrevista en uno de los contenidos más comentados de la semana. Las reproducciones continúan aumentando en redes sociales, donde los usuarios siguen reaccionando a cada mirada, sonrisa y gesto compartido durante la conversación.