Maluma abrió las puertas de su casa en Antioquia para presentar 'Loco x volver'

El cantante colombiano decidió alejarse de los escenarios multitudinarios y de los lanzamientos tradicionales para revelar una faceta mucho más personal de su vida y su música.

En una exclusiva reunión realizada en su casa de descanso en Guarne, Antioquia, el artista recibió a cerca de cien invitados entre periodistas nacionales, medios internacionales y creadores de contenido para presentar adelantos de “Loco x volver”, el proyecto musical con el que asegura haberse reencontrado con su esencia.

La experiencia estuvo marcada por un ambiente íntimo y familiar que contrastó con la magnitud de la carrera internacional del intérprete. En lugar de grandes tarimas, pantallas gigantes o alfombras rojas, los asistentes encontraron un entorno rodeado de montañas, caballos y música parrandera que evocaba profundamente las raíces paisas del artista.

La propiedad, ubicada en medio del paisaje antioqueño, se convirtió en el escenario elegido por Maluma para mostrar no solo su nuevo álbum, sino también al hombre detrás del personaje artístico. Durante el encuentro, el cantante dejó a un lado la imagen de estrella global para presentarse como Juan Luis Londoño, nombre con el que busca conectar este nuevo trabajo discográfico.

Mientras los invitados recorrían la finca y compartían en espacios al aire libre, el ambiente se asemejaba más a una reunión familiar que a un evento promocional de la industria musical. Precisamente esa cercanía era parte del mensaje que el artista quería transmitir con el lanzamiento de su nuevo proyecto. “Extrañaba a Juan Luis, extrañaba mi esencia, a ese niño soñador. Y volví”, expresó el cantante al referirse al significado emocional que tiene este álbum para su vida personal y profesional.

El intérprete llegó acompañado por Susana Gómez, quien actualmente espera el segundo hijo de la pareja. También estuvieron presentes sus padres, Luis Londoño y Marlli Arias, además de su hermana Manuela. A lo largo de la jornada, Maluma compartió con los asistentes de manera relajada, conversó con invitados, hizo bromas y recorrió cada espacio de la casa buscando que todos se sintieran cómodos.

La experiencia gastronómica también hizo parte de la propuesta del evento. Los asistentes disfrutaron de platos típicos de Antioquia como arepas de chócolo, empanadas, fritos y guandolo, en una apuesta que reforzó el concepto de regreso a las raíces que inspira el disco. Cada detalle del encuentro parecía diseñado para conectar el nuevo trabajo musical con la nostalgia, la familia y los recuerdos de infancia del artista.

Te puede interesar: Impactante video: hombre sobrevivió tras precipitarse desde un cuarto piso

Te puede interesar: Autopsia revela la causa definitiva de muerte de la influencer conocida como la 'Barbie Humana'

Al caer la tarde, Maluma presentó en exclusiva cuatro canciones que integran “Loco x volver”, álbum que será lanzado oficialmente este 14 de mayo. El proyecto fusiona géneros como reguetón, vallenato, salsa, merengue, dancehall y hip hop, sonidos con los que el cantante busca reconectarse con las influencias musicales que marcaron su crecimiento artístico.

El disco también contará con colaboraciones destacadas de figuras como Kany García, Ryan Castro, Arcángel y Grupo Frontera. Uno de los temas más emotivos del álbum será “Con el corazón”, grabado junto a Yeison Jiménez poco antes de su fallecimiento.

La portada del proyecto tiene un significado especialmente simbólico para el cantante. La imagen muestra una fotografía de Juan Luis Londoño durante su infancia, mucho antes de convertirse en Maluma. Con esta decisión artística, el intérprete busca rendir homenaje a sus orígenes y recordar el camino recorrido antes de alcanzar la fama internacional.

El artista también explicó que este trabajo musical está dedicado a sus ancestros y especialmente a sus abuelos, a quienes considera fundamentales en su conexión con la música y con la identidad que hoy intenta recuperar a través de este nuevo capítulo de su carrera.