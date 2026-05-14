Impactante video: hombre sobrevivió tras precipitarse desde un cuarto piso

Un dramático episodio ocurrido en Rosario generó conmoción luego de que un hombre sobreviviera a una caída de aproximadamente 15 metros desde el balcón de un edificio ubicado en pleno centro de la ciudad.

El hecho, registrado por testigos y difundido rápidamente en redes sociales, tuvo un desenlace inesperado debido a que un patrullero estacionado frente al inmueble amortiguó parte del impacto y evitó consecuencias fatales.

La secuencia ocurrió durante la tarde del lunes en un edificio situado en la intersección de las calles Dorrego y Tucumán. Según los primeros reportes, vecinos del sector alertaron a la Policía tras escuchar una fuerte discusión dentro de uno de los apartamentos. Minutos después, efectivos policiales llegaron al lugar para intervenir en la situación y estacionaron un móvil oficial frente a la entrada del edificio.

Mientras los uniformados atendían el procedimiento, varias personas comenzaron a observar a un hombre suspendido desde el balcón de un cuarto piso. Testigos aseguraron que el sujeto se encontraba completamente descalzo y realizaba maniobras desesperadas para intentar regresar al interior del apartamento.

Las imágenes grabadas por un peatón muestran al hombre aferrándose a la baranda mientras intentaba apoyar uno de sus pies para impulsarse nuevamente hacia el balcón. Sin embargo, perdió estabilidad y terminó quedando colgado únicamente con las manos antes de precipitarse al vacío.

En medio de la caída, el hombre intentó sujetarse de los balcones ubicados en niveles inferiores, pero no logró sostenerse. Durante el descenso, una de sus piernas quedó atrapada momentáneamente en otra estructura del edificio, provocando un giro brusco de su cuerpo antes de impactar contra el patrullero policial estacionado frente al inmueble.

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Ese desplazamiento, aunque mínimo, terminó siendo determinante para reducir la fuerza del golpe. El vehículo oficial absorbió parte del impacto y evitó que el hombre golpeara directamente contra el pavimento. El hecho fue presenciado por residentes y transeúntes que se encontraban en la zona al momento del accidente.

Una vecina que observó la escena relató posteriormente lo ocurrido ante medios locales. En declaraciones difundidas por Telefé Rosario, aseguró: “Si no hubiera estado el auto, no estaría vivo”.

Las circunstancias que llevaron al hombre a quedar suspendido del balcón continúan bajo investigación. De acuerdo con información suministrada por fuentes policiales, el incidente habría ocurrido en medio de una discusión con su pareja. Además, las autoridades indicaron que el hombre presenta antecedentes relacionados con consumo problemático de sustancias psicoactivas.

Sobre este aspecto, voceros de la Policía de Santa Fe señalaron: “La persona presenta graves problemática de consumo de estupefacientes y esa causa es la que puede estar vinculada a la acción que realizó“.

Tras el impacto, equipos de emergencia acudieron rápidamente al lugar para asistir al hombre, quien permanecía consciente al momento de ser atendido. Posteriormente fue trasladado al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez, donde continúa internado bajo observación médica mientras se evalúa la gravedad de las lesiones sufridas durante la caída.

El caso quedó en manos de la fiscal Mariana Prunotto, quien lidera la investigación para establecer con precisión cómo ocurrieron los hechos y determinar las circunstancias previas al incidente.

La impactante escena generó una amplia repercusión en plataformas digitales debido a la gravedad de la caída y al inesperado desenlace que permitió que el hombre sobreviviera. Los videos captados por peatones continúan circulando masivamente en redes sociales, donde usuarios calificaron el episodio como uno de los sucesos más sorprendentes registrados recientemente en el centro de Rosario.