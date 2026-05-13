Beyoncé: condenan a hombre que robó su música inédita y material confidencial de la gira Cowboy Carter

El caso, que generó amplia atención en la industria musical y en medios estadounidenses, terminó con una sentencia de prisión tras un acuerdo alcanzado con la fiscalía.

La justicia de Atlanta condenó a un hombre acusado de sustraer material exclusivo vinculado a Beyoncé, incluyendo música inédita, planes de producción y archivos relacionados con la gira Cowboy Carter.

Kelvin Evans, de 40 años, se declaró culpable ante el Tribunal Superior del condado de Fulton por los delitos de violación de propiedad ajena e ingreso a un vehículo con intención de cometer robo. De acuerdo con reportes difundidos por medios locales, el acusado recibió una condena total de cinco años, de los cuales deberá cumplir dos en prisión y el resto bajo libertad condicional.

Además de la pena privativa de libertad, el tribunal ordenó que Evans mantenga distancia de las víctimas involucradas en el caso y del lugar donde ocurrió el robo. El incidente se registró en julio de 2025, mientras integrantes del equipo de trabajo de Beyoncé se encontraban en Atlanta por las presentaciones de la gira mundial de la artista.

La denuncia inicial fue presentada por Christopher Grant, coreógrafo de la cantante, y el bailarín Diandre Blue. Ambos informaron a la policía que el vehículo de alquiler que utilizaban había sido forzado y que dos maletas almacenadas en el maletero desaparecieron tras el ataque.

Según la investigación policial, los objetos robados contenían información confidencial de Beyoncé, entre ella discos duros con canciones inéditas, archivos musicales con marca de agua, listas de temas utilizados en conciertos y documentos relacionados con futuras producciones audiovisuales y espectáculos de la gira.

El informe citado por medios estadounidenses detalló que las maletas incluían “información personal sensible” relacionada con la artista y con la organización de la gira Cowboy Carter. Las autoridades consideraron especialmente delicado el posible acceso a contenido musical aún no publicado oficialmente.

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Durante la audiencia, los fiscales presentaron grabaciones de cámaras de seguridad que mostraban a Evans desplazándose por un estacionamiento de Atlanta antes de estacionarse junto al automóvil afectado. Posteriormente, las imágenes lo captaron inspeccionando el vehículo y retirando las dos maletas negras sustraídas.

De acuerdo con lo expuesto por la fiscalía, el acusado trasladó posteriormente los objetos robados hasta un edificio relacionado con su hermana. Las autoridades aseguraron que las maletas “nunca volvieron a ser vistas”, lo que mantiene abierto el interrogante sobre el destino final de los discos duros y de los archivos vinculados a la artista.

Durante la investigación también surgió un elemento adicional que fortaleció el caso judicial. Los fiscales afirmaron que Evans llegó a describirse a sí mismo como el “rey del robo en Atlanta” durante una entrevista realizada en medio del proceso.

La sobrina del acusado declaró ante la policía que recibió un iPhone y varios cargadores pertenecientes a los objetos robados. Los investigadores confirmaron posteriormente que esos dispositivos coincidían con bienes reportados como desaparecidos tras el ataque al vehículo.

Inicialmente, Evans rechazó un acuerdo judicial que contemplaba una pena de cinco años de prisión. Sin embargo, modificó su decisión un día después de iniciado el juicio, situación que le permitió negociar una reducción significativa de la condena. De haber continuado el proceso sin acuerdo, el hombre habría enfrentado al menos cuatro años adicionales de cárcel.

La policía de Atlanta logró recuperar dos computadores portátiles MacBook vinculados al robo, aunque el paradero de las maletas y del material musical de Beyoncé sigue siendo desconocido. El caso ocurrió mientras la cantante desarrollaba la gira Cowboy Carter, producción que consolidó uno de los momentos más exitosos de su carrera y que posteriormente le otorgó el premio Grammy a Álbum del Año en 2025.