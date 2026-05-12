Natalie Portman reaparece con su primera foto embarazada

La actriz ganadora del Óscar volvió a captar la atención internacional después de compartir la primera imagen pública de su embarazo a los 44 años.

La protagonista de películas como Black Swan y Star Wars apareció sonriente junto a su madre durante una visita cultural en París, una publicación que rápidamente generó reacciones entre sus seguidores y medios especializados en entretenimiento.

La intérprete atraviesa una nueva etapa sentimental y familiar junto al músico y productor francés Tanguy Destable, conocido artísticamente como Tepr. La noticia del embarazo se conoció semanas atrás y ahora fue la propia actriz quien dejó ver por primera vez su barriguita premamá en una imagen tomada en el Grand Palais de la capital francesa.

Las fotografías muestran a Natalie Portman disfrutando de una jornada cultural junto a su madre en una de las exposiciones más comentadas de París, dedicada a la artista sueca Hilma af Klint. La actriz aprovechó la celebración del Día de la Madre para dedicar un emotivo mensaje a su progenitora y compartir con sus seguidores uno de los momentos más felices de su vida reciente.

En la publicación, Portman escribió: “La mayor suerte de mi vida fue haber nacido de mi madre. Es la persona más atenta, cariñosa, interesante, con más talento, generosa, divertida y alegre que conozco. ¡Feliz Día de la Madre a ella y a todas las madres increíbles que hay por ahí! Además, no se me ocurre mejor manera de pasar el día que en la exposición del Grand Palais dedicada a Hilma af Klimt, la madre de la abstracción, el espiritualismo y el ocultismo. Si estás en París, es una visita obligada”.

La aparición pública de la actriz ocurre después de uno de los periodos más complejos de su vida personal. En 2024, Natalie Portman confirmó su divorcio del coreógrafo Benjamin Millepied tras más de una década de matrimonio. Diversos medios internacionales señalaron que la separación estuvo marcada por rumores de infidelidad que finalmente terminaron afectando la relación.

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Según versiones cercanas a la expareja difundidas entonces por medios estadounidenses, ambos intentaron mantener su matrimonio pese a las dificultades personales. Una fuente citada por la prensa aseguró: “Aunque han estado intentando trabajar y esforzarse para salvar la relación, actualmente ya no están juntos”.

Tras esa etapa, la actriz comenzó una relación con Tanguy Destable, romance que se hizo público hace aproximadamente un año luego de que fueran fotografiados juntos caminando por las calles de París. Desde entonces, la pareja ha mantenido un perfil bajo y ha evitado asistir conjuntamente a eventos públicos o alfombras rojas.

Fuentes cercanas a la actriz indican que Portman tendría cerca de cinco meses de embarazo, por lo que el nacimiento de su tercer hijo podría ocurrir durante el verano europeo. La intérprete ya es madre de Aleph, de 14 años, y Amalia, de 9, fruto de su anterior matrimonio. El productor francés también tiene dos hijos de su relación con la actriz francesa Louise Bourgoin.

En recientes declaraciones para la revista Interview, Natalie Portman habló sobre el significado que tiene la maternidad en su vida y el papel fundamental que cumplen sus hijos en su bienestar emocional. La actriz expresó: “Mis hijos siempre me llenan de alegría, porque los veo crecer y convertirse en las personas que son. Además, he estado pasando mucho tiempo con mis amigos, con sus hijos y con los míos; es muy divertido”.

Asimismo, definió a Aleph y Amalia como su “fuente de alegría” y reiteró que siempre ha procurado mantener la privacidad de sus hijos lejos de la exposición mediática constante.