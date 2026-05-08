Disney prepara una super app para integrar Disney+, parques temáticos y cruceros en una sola plataforma

La empresa trabaja en el desarrollo de una super app que centralizaría servicios de streaming, reservas de viajes, experiencias en parques temáticos y operaciones vinculadas a cruceros bajo una misma interfaz. El proyecto, que todavía no ha sido presentado oficialmente, representa uno de los movimientos más importantes de la compañía en innovación digital y expansión de ecosistemas interactivos.

La iniciativa estaría siendo liderada por Josh D’Amaro, nuevo director ejecutivo de Disney desde marzo de 2026, quien apuesta por convertir Disney+ en mucho más que una plataforma de entretenimiento audiovisual. La propuesta contempla integrar aplicaciones que actualmente funcionan de manera independiente, entre ellas Disneyland Resort y Disney Cruise Line Navigator, con el objetivo de facilitar el acceso a todos los servicios de la compañía desde un solo lugar.

La visión de Disney apunta a crear una experiencia conectada que permita a los usuarios consumir contenido, planear vacaciones, gestionar reservas y acceder a servicios personalizados sin necesidad de cambiar constantemente de aplicación. La estrategia sigue la tendencia global de las grandes empresas tecnológicas que buscan consolidar ecosistemas de una única plataforma.

El proyecto también responde a la creciente competencia en el sector del streaming y el entretenimiento interactivo. Mientras compañías rivales amplían sus ofertas digitales, Disney intenta fortalecer el valor agregado de Disney+ mediante nuevas funciones que trascienden las películas y series tradicionales. La integración de Hulu dentro de Disney+ forma parte de ese mismo proceso de consolidación tecnológica que la empresa desarrolla actualmente.

Sin embargo, el desafío operativo es considerable. Cada una de las plataformas de Disney fue construida con infraestructuras distintas, lo que obliga a resolver problemas técnicos y de compatibilidad antes de cualquier lanzamiento. Además, la compañía deberá diseñar una experiencia intuitiva que permita fusionar entretenimiento, turismo y servicios digitales sin afectar la navegación de los usuarios.

La idea de unificar todos los servicios de Disney no es completamente nueva. Antes de la llegada de D’Amaro, Bob Iger ya había impulsado un concepto similar inspirado en modelos de suscripción integrales como Amazon Prime. Esa propuesta llegó a implementarse de forma limitada en Reino Unido, aunque no consiguió convencer a inversionistas ni generar el impacto esperado dentro de la compañía.

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Paralelamente, Disney también fortalece su presencia en otras áreas del entretenimiento digital, especialmente en la industria de los videojuegos. La empresa busca diversificar su modelo de negocio siguiendo una línea similar a la adoptada por plataformas que han expandido sus servicios más allá del contenido bajo demanda.

En medio de esta transformación, Disney+ también prepara el regreso de una de las franquicias más recordadas del entretenimiento familiar. La plataforma desarrolla una nueva adaptación live-action de Casper, el famoso fantasma amigable, aunque esta vez con un enfoque más oscuro y contemporáneo. El proyecto será escrito y producido por Rob Letterman e Hilary Winston, quienes anteriormente trabajaron en Goosebumps.

La producción contará además con la participación de Steven Spielberg como productor ejecutivo, retomando su vínculo histórico con la franquicia cinematográfica estrenada en 1995. La nueva versión buscará conectar con audiencias mediante una narrativa moderna y cercana a producciones de tono juvenil y sobrenatural.

Otro aspecto llamativo del proyecto es que la serie será desarrollada por Universal Content Productions junto a DreamWorks Animation Television, dos compañías ajenas al universo corporativo tradicional de Disney. De concretarse su estreno, marcaría la primera colaboración de Universal Studio Group dentro de Disney+, reflejando la nueva estrategia de distribución multiplataforma que domina la industria audiovisual.