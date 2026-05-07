Michael Jackson domina el streaming global y revive su legado tras el éxito histórico de su biopic

El artista volvió a posicionarse como el artista más escuchado del planeta tras el estreno de Michael, la esperada película biográfica que retrata su vida y trayectoria artística.

Más de cuatro décadas después de revolucionar la industria musical con Thriller, el llamado Rey del Pop lidera nuevamente el consumo digital global y supera en reproducciones a figuras activas como Taylor Swift y Justin Bieber.

El fenómeno comenzó con la llegada del largometraje a las salas de cine el pasado 24 de abril. La producción, dirigida por Antoine Fuqua y protagonizada por Jaafar Jackson, sobrino del artista, despertó un interés masivo por la música de Michael Jackson y provocó un crecimiento acelerado en plataformas digitales y rankings internacionales.

Durante su primer fin de semana en cartelera en Norteamérica, la película recaudó 97 millones de dólares, una cifra que superó ampliamente las estimaciones de la industria cinematográfica. Dos semanas después de su estreno, el filme ya acumulaba más de 400 millones de dólares en la taquilla mundial, consolidándose como uno de los mayores éxitos comerciales del año.

El impacto también se trasladó de inmediato al universo del streaming musical. Datos publicados por Billboard, basados en métricas de Luminate, revelaron que el catálogo solista de Jackson alcanzó 47,9 millones de reproducciones oficiales en Estados Unidos entre el 24 y el 26 de abril. La cifra representó un incremento del 116 % frente al mismo periodo de la semana anterior, confirmando el enorme efecto que tuvo el biopic sobre el interés del público.

El aumento de búsquedas relacionadas con el cantante también marcó cifras históricas. La plataforma Shazam reportó un crecimiento del 140 % en consultas sobre las canciones del artista durante el fin de semana de estreno. La expectativa generada alrededor de la película ya venía impulsando el consumo de clásicos del repertorio de Jackson incluso antes de su llegada oficial a los cines.

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El fenómeno alcanzó además a las agrupaciones que acompañaron los primeros años de carrera del cantante. El catálogo de The Jackson 5 sumó 3,4 millones de reproducciones durante el mismo periodo, con un incremento del 89 %. Por su parte, The Jacksons registró 1,8 millones de streams, equivalente a un crecimiento del 104 % en comparación con los días previos.

La magnitud del regreso digital quedó reflejada en el Global Digital Artist Ranking de Kworb. Con datos actualizados al 6 de mayo, Michael Jackson alcanzó 11.245 puntos y se mantuvo durante más de tres días consecutivos en el primer lugar del ranking mundial, alimentado por cifras provenientes de Spotify, Apple Music, YouTube, Deezer, iTunes y Shazam.

Otro de los registros más impactantes llegó desde Spotify, donde el artista superó los 81 millones de oyentes mensuales, la cifra más alta de toda su trayectoria en la plataforma. El repunte estuvo encabezado por “Billie Jean”, una de las canciones más emblemáticas del cantante. Según Billboard, el tema acumuló cuatro millones de reproducciones en Estados Unidos durante el fin de semana de estreno y escaló 60 posiciones hasta ubicarse en el quinto lugar del chart global semanal.

Apple Music informó además que Jackson logró posicionar ocho canciones dentro de su Daily Top 100 Global el pasado 28 de abril, con “Billie Jean” instalada en el puesto 11. Forbes destacó igualmente que la canción alcanzó un nuevo pico histórico dentro del ranking R&B/Hip-Hop Digital Song Sales de Billboard.

El impulso se extendió a otros éxitos históricos del artista. “Beat It” avanzó 117 posiciones en el ranking global semanal hasta el puesto 15, mientras “Smooth Criminal” y “Don’t Stop ‘Til You Get Enough” regresaron al top 100 internacional. Entre las canciones de The Jackson 5, “I Want You Back” lideró las reproducciones del catálogo grupal.

El renovado interés por la música de Michael Jackson también quedó reflejado en los álbumes. Thriller volvió al puesto 7 del Billboard 200 con más de 45.000 unidades vendidas, reafirmando el impacto histórico del disco más vendido de todos los tiempos.