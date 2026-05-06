Beyoncé: Blue Ivy irrumpió en la Met Gala 2026 y desafió la norma de la edad en el evento

Su presencia generó conversación debido a que el evento mantiene una política que restringe el acceso a menores de 18 años, una regla establecida desde 2018.

La edición 2026 de la Met Gala se convirtió en uno de los eventos más comentados del año tras la inesperada aparición de Blue Ivy Carter, hija de Beyoncé y Jay-Z, quien debutó en la alfombra roja con tan solo 14 años.

La gala, celebrada el 4 de mayo en el Museo Metropolitano de Arte, tuvo como eje temático “Fashion is Art”, en conexión con la exposición del Costume Institute titulada “Costume Art”. En esta ocasión, Beyoncé regresó al evento tras una década de ausencia y lo hizo como copresidenta, compartiendo responsabilidades con figuras influyentes como Nicole Kidman, Venus Williams y Anna Wintour.

La llegada de Blue Ivy ocurrió hacia el cierre de la gala, en una aparición familiar junto a sus padres que captó la atención de asistentes y medios internacionales. La adolescente lució un vestido blanco strapless de Balenciaga, con falda amplia y cola, acompañado de una chaqueta abierta, gafas oscuras y sandalias de tacón plateadas. Su estilismo fue interpretado como una declaración de presencia en uno de los escenarios más influyentes de la moda internacional.

Por su parte, Beyoncé optó por un diseño de inspiración esquelética con capa de plumas y pieza de cabeza, creación del diseñador Olivier Rousteing. La artista, quien tuvo un rol central en la organización del evento, se refirió a la participación de su hija en declaraciones recogidas por Vogue. “Creo que se ve increíble”, expresó, destacando el impacto del debut de la joven en la gala.

La presencia de Blue Ivy adquiere relevancia en el contexto de las normas del evento. Desde hace varios años, la Met Gala estableció una política clara sobre la edad mínima de sus invitados. Esta disposición fue confirmada públicamente en 2018, cuando la bailarina Maddie Ziegler explicó su ausencia en una edición anterior. “no podía ir porque no tenía la edad suficiente”, declaró en ese momento, evidenciando la restricción vigente.

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En ese mismo año, el evento tuvo como temática “Cuerpos celestiales: la moda y la imaginación católica”, lo que generó especulaciones sobre el origen de la norma. Sin embargo, los organizadores aclararon posteriormente que la decisión no estaba vinculada al concepto de la gala, sino a criterios institucionales. En ese sentido, indicaron que “no es un evento apropiado para menores de 18 años”, reafirmando la política que ha regido desde entonces.

El debut de Blue Ivy se suma a una serie de apariciones públicas que la posicionan progresivamente dentro del entorno del entretenimiento y la moda. A lo largo de los últimos años, ha participado en presentaciones en vivo junto a su madre, incluyendo espectáculos de gran escala y giras internacionales, consolidando su presencia en escenarios de alto perfil.

Además, ha sido vista en eventos recientes que refuerzan su exposición mediática. Durante el Super Bowl 2026, asistió junto a su padre y su hermana menor, destacando con un atuendo urbano que combinaba una chaqueta oversize de Off-White con accesorios contemporáneos. Asimismo, en diciembre de 2025 fue captada en un evento deportivo en Los Ángeles con un estilo de inspiración retro, mientras que en octubre participó en el Angel Ball en Nueva York, acompañada de su abuela Tina Knowles.

La Met Gala 2026 no solo reafirmó su posición como referente global de la moda, sino que también abrió el debate sobre la flexibilidad de sus normas tradicionales. La aparición de Blue Ivy marca un momento significativo dentro del evento, al integrar una nueva generación en un espacio históricamente reservado para adultos influyentes del mundo del espectáculo y la industria fashion.